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القومي للطفولة: حظر جمع بيانات الأطفال سيرفع مؤشر مصر في مجال حقوق الإنسان

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:33 ص
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القومي للطفولة
القومي للطفولة
كساب أحمد
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قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن بعض شركات السياحة وشركات التسويق أو الجمعيات التي تسعى لجميع التبرعات، تعمل على جمع المعلومات الخاصة بالمواطنين، وهذه المعلومات أحيانًا تستخدم بصورة تمس الأمن القومي.

وتابع مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن موافقة البرلمان، على حظر جمع بيانات الأطفال، إلا بعد موافقة ولي الأمر، من شأنه أن يرفع مؤشر مصر في تصنيف حقوق الإنسان، لأنه يتضمن حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

ولفت إلى أن تطبيق هذا القانون سيحظر أي جهة تقوم بجمع بيانات، دون الحصول على رخصة، وبعد موافقة المواطن المعني بجمع بيانته، وإذا وافق المواطن على جميع بيانته، من حقه في أي وقت، أن يطالب بمحو بيانته.
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الكلمات المفتاحية

حقوق الإنسان توك شو بيانات القومي للطفولة

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