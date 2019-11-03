Advertisements
Advertisements
Advertisements

مروان خوري يتألق في ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية (صور)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:41 م
Advertisements
مروان خوري
مروان خوري
سعد نبيل - تصوير: عبير أحمد
Advertisements
صعد المطرب اللبناني مروان خوري قبل قليل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لتقديم فقرته الغنائية في ختام ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين.

وتوجه "خوري" خلال كلمته، بالشكر لصناع المهرجان والجمهور، وبعدها قدم عدد من أغنياته الشهيرة.

وتستمر فاعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور حتى ١١ نوفمبر الجاري، وتضم 37 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.

وتأتي حفلات المهرجان على النحو التالي:

يوم الاثنين 4 نوفمبر، الفنانة آيات عامر "مصر"، والفنان فؤاد زبادي "المغرب"، وجهاد عقل "لبنان"، والفنان محمد الحلو "مصر"، وفرقة "الحفني" قبادة الموسيقار هشام نبوي.

الثلاثاء 5 نوفمبر، يحيي الحفل الأول الفنان فرات قدوري "العراق"، والحفل الثاني الفنانة سوما "مصر"، يعقبه حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر "مصر"، بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

الأربعاء 6 نوفمبر، حفل الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.

الخميس 7 نوفمبر، صولو عود الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، ثم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، يعقبه صولو "تشيللو" عماد عاشور، ثم حفل الفنان علي الحجار، قيادة المسترو أحمد عامر.

Advertisements

أخبار تهمك

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ يوم

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ 40 دقيقة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ ساعة

مفاجأة.. مدرب بيراميدز يتحدى الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ حوالي 3 ساعات

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

منذ 37 دقيقة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ يوم

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:05 م

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

10:46 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status