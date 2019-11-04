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أسعار الدولار اليوم الإثنين 4/11/2019.. والعملة الأمريكية تحتفل بمرور 3 سنوات على "التعويم"
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
احتفلت أسعار الدولار بمرورو 3 سنوات على قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري "تعويم الجنيه"، بإستئناف عملية التراجع فى البنوك الخاصة، مع استقرار اسعار الدولار في البنوك الحكومية، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.
أسعار الدولار خلال الشهر أكتوبر
خسرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية شهر أكتوبر نحو 2.5 % من قوتها، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.8 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع .
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
اسعار الدولار فى البنوك
|
البنك
|
اسعار شراء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.0671
|
16.1934
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.07
|
16.17
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
16٫12
|
16.20
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.07
|
16.17
تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.1163 دولار، وارتفع سعر العملة الأمريكية أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة ليصعد إلى 108.28 ين.
تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلة 1.2934 دولار،واستقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9860 فرنك.
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