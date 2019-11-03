لبنان: مطالبات برحيل الطبقة السياسية

خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين تحت شعار "أحد الوحدة" مجدداً إلى شوارع العاصمة بيروت، ومدن أخرى في البلاد للمطالبة بتغيير النظام السياسي، ورحيل جميع القادة دون استثناء، الذين يكسبون الوقت بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي.





وتوجه الآلاف في العاصمة إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت التي تمثل بؤرة الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، وحمل المتظاهرون العلم اللبناني، في ظل أجواء موسيقية.





وتعهد الرئيس ميشال عون في الأسبوع الجاري بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مؤكداً عزمه على انتقال من نظام طائفي إلى دولة مدنية.





وتشهد البلاد أزمة خطيرة بعد 15 يوماً من الاحتجاجات في شوارع العاصمة ومدن أخرى، وأسفرت الاحتجاجات عن إغلاق المصارف، والهيئات التعليمية، وتوقف جانب كبير من النشاط اليومي في بلد صغير يشهد أزمة اقتصادية خطيرة ومتأثر للغاية من التوترات السياسية الإقليمية مثل النزاع في سوريا المجاورة.



