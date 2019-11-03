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مروان خوري: مصر عروس العالم العربي (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:37 م
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مروان خوري
مروان خوري
سعد نبيل - تصوير: عبير أحمد
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أعرب المطرب اللبناني مروان خوري عن سعادته بالمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان الموسيقى العربية.

وأكد "خوري" خلال كلمته في ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية، أن مصر عروس العالم العربي دائما، كما توجه بالتحية لبلده لبنان وشعبها، مؤكدا أن صوت الشعب حق.

وتستمر فاعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور حتى ١١ نوفمبر الجاري، وتضم 37 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.
وتأتي حفلات المهرجان على النحو التالي:

يوم الاثنين 4 نوفمبر، الفنانة آيات عامر "مصر"، والفنان فؤاد زبادي "المغرب"، وجهاد عقل "لبنان"، والفنان محمد الحلو "مصر"، وفرقة "الحفني" قبادة الموسيقار هشام نبوي.

الثلاثاء 5 نوفمبر، يحيي الحفل الأول الفنان فرات قدوري "العراق"، والحفل الثاني الفنانة سوما "مصر"، يعقبه حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر "مصر"، بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

الأربعاء 6 نوفمبر، حفل الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.

الخميس 7 نوفمبر، صولو عود الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، ثم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، يعقبه صولو "تشيللو" عماد عاشور، ثم حفل الفنان علي الحجار، قيادة المسترو أحمد عامر.
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