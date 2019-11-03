Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس الأمريكي يطالب بكشف هوية الشخص الذي قد يؤدي لعزله

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:28 م
Advertisements
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
وكالات
Advertisements

ناشد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم السبت، بالكشف عن هوية الشخص، الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، إلى فتح تحقيق ضده بهدف عزله.

وجاء طلب الرئيس الأمريكي، في تغريدة وسط جهود مكثفة من أعضاء الكونجرس الجمهوريين للكشف عن هويه ذلك الشخص، مهاجمين مصداقيته.

وكان ذلك الشخص، الذي وصف بأنه مسؤول استخباراتي عمل سابقا في البيت الأبيض، أول من أثار مخاوف بشأن محاولة ترامب ممارسة ضغوط على أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في نجل منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب: "لقد أخطأ ذلك الشخص لدرجة أنه يجب أن يكشف عن نفسه، ووسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تعلم من هو، ولكن لأنها ذراع الحزب الديموقراطي، فإنها لا تريد الكشف عنه لأن ذلك سيكلف غاليا. اكشفوا النقاب عن ذلك الشخص وانهوا مهزلة العزل".

ويتم التحقيق حاليا فيما إذا كان ترامب قد أمر بحجب قرابة 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الحاسمة لأوكرانيا، لدفع رئيسها الجديد للتحقيق في قضية بايدن وابنه هانتر.

وقال مارك زيد، محامي الشخص الذي أبلغ بالقضية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في وقت سابق من اليوم، إن موكله قدم عرضاً مباشراً للمشرعين الجمهوريين للإجابة على أسئلتهم كتابياً.

هذا وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس الماضي، لصالح المضي بالتحقيق علنا في إجراءات إمكانية عزل ترامب.

وقامت اللجان النيابية الأمريكية، التي تتولى التحقيق الرامي لعزل ترامب، باستدعاء مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، للإدلاء بشهادته حول استغلال محتمل للسلطة من قبل سيّد البيت الأبيض.

ودعي مستشار ترامب السابق للأمن القومي، الذي أقيل في سبتمبر للإدلاء بإفادته في جلسة مغلقة في 7 نوفمبر، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتفيد تقارير بأن بولتون، حذّر سابقا من جهود سرية تبذلها الإدارة الأمريكية، ولا سيما المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، من أجل الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق ديمقراطيين بينهم المرشح الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن محامي بولتون، لم يشأ وأعضاء ديمقراطيون في لجان التحقيق الإدلاء بأي تعليق على إشعار الإدلاء بالشهادة أو القول، ما إذا وافق بولتون على المثول أمام المحققين.

وأقال الرئيس الأمريكي في بولتون المعروف بمواقفه المتشددة حيال أعداء واشنطن، وفي طليعتها إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

عزل ترامب ترامب الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي

أخبار تهمك

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ يوم

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ ساعة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

منذ 38 دقيقة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. مدرب بيراميدز يتحدى الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترامب يضغط على رئيس أوكرانيا للتحقيق مع بايدن

هيلاري كلينتون تدعم التحقيق في عزل ترامب

رئيسة مجلس النواب: مكالمة ترامب تثبت سلوكه الذي يدمر نزاهة الانتخابات

الرئيس الأمريكي يطالب أوكرانيا بفتح تحقيق في فساد "آل بايدن"

ترامب: لن نربط اتفاق التجارة مع الصين بمسألة تحقيق "بايدن"

الرئيس الأمريكي يصف إجراءات الكونجرس لعزله بـ"المهزلة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:05 م

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

10:46 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status