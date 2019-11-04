بسبب خلافات مالية.. خطف طفل وطلب فدية ٧٦٠ ألف جنيه بأسيوط





تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت جهود عن تحديد مرتكبى الواقعة عدد "4" أشخاص "طالب وعاملين ومبيض محارة" جميعهم مُقيمين بدائرة مركز أبوتيج.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن تحرير المُختطف وضبطهم.



بمواجهتهم تعترفوا بترتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول بأن عم المجنى عليه مدين له بمبلغ 760 ألف جنيه "معاملات مالية بينهما فى مجال تجارة الخردة" ولرغبته فى استرداد المبلغ إتفق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليه، وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا بخطفه باستخدام سيارة ملاكى واحتجازة بمنزل المتهم الثانى والإتصال بوالده لمساومته على دفع المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

نجح قطاع الأمن العام في تحرير طفل بعد اختطافه وطلب فدية ٧٦٠ الف جنيه بأسيوط.‏البداية عندما تلقى قسم ثان أسيوط، بلاغًا من المدعو أ ك ل "سائق سن45 مقيم دائرة القسم، يفيد باختطاف نجله 13 عامًا طالب، وتلقيه اتصال هاتفى من هاتف نجله من شخص مجهول، يخبره أن شقيقه "عم المختطف" مدين له بمبالغ مالي قدره 760 ألف جنيه، وأنه سيعاود الاتصال به مرة أخرى.