Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب خلافات مالية.. خطف طفل وطلب فدية ٧٦٠ ألف جنيه بأسيوط

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:44 ص
Advertisements
اختطاف
اختطاف
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجح قطاع الأمن العام في تحرير طفل بعد اختطافه وطلب فدية ٧٦٠ الف جنيه بأسيوط.

‏البداية عندما تلقى قسم ثان أسيوط، بلاغًا من المدعو أ ك ل "سائق سن45 مقيم دائرة القسم، يفيد باختطاف نجله 13 عامًا طالب، وتلقيه اتصال هاتفى من هاتف نجله من شخص مجهول، يخبره أن شقيقه "عم المختطف" مدين له بمبالغ مالي قدره 760 ألف جنيه، وأنه سيعاود الاتصال به مرة أخرى.

 تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت جهود عن تحديد مرتكبى الواقعة عدد "4" أشخاص "طالب وعاملين ومبيض محارة" جميعهم مُقيمين بدائرة مركز أبوتيج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن تحرير المُختطف وضبطهم.

بمواجهتهم تعترفوا بترتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول بأن عم المجنى عليه مدين له بمبلغ 760 ألف جنيه "معاملات مالية بينهما فى مجال تجارة الخردة" ولرغبته فى استرداد المبلغ إتفق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليه، وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا بخطفه باستخدام سيارة ملاكى واحتجازة بمنزل المتهم الثانى والإتصال بوالده لمساومته على دفع المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جرائم خطف اخبار مصر

أخبار تهمك

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص للفجر الرياضي.. الزمالك يوضح حقيقة معاقبة فرجاني ساسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زوجة نجم مانشستر سيتي تسهر في ملهى ليلي مع ملاكم أمريكي

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 14 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابي خطف طفلا وطلب 50 ألف جنيه لإعادته بأوسيم

تحرير سائق خلال تبادل إطلاق نار مع مختطفيه وتصفية اثنين منهم بالحجيرات في قنا

ربة منزل تختلق واقعة خطف نجلها مع سائق مقابل فدية 500 ألف جنيه من والده بالقليوبية

"طلبوا فدية 500 ألف جنيه".. أمن أسيوط ينجح في تحرير طفل من خاطفيه

"80 ألف جنيه فدية".. تفاصيل تحرير سائق من أيدي مختطفيه بالوايلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:39 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

11:05 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

11:06 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status