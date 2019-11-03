محافظ دمياط تشهد ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين (صور)

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، فعاليات ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين تحت سن ١٨ عام بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، ومحمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة، ومعتز عاشور رئيس الإتحاد المصرى لتنس الطاولة، أسامة حجازى رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة وعدد من أعضاء الإتحاد المصرى.



وعقب انتهاء المبارايات النهائية لفردى ناشئات وناشئين، قامت المحافظ بتسليم الفائزة بالمركز الأول للناشئات اللاعبة هنا جودة بالنادي الأهلى وكذلك الفائز بالمركز الأول للناشئين اللاعب مروان عبد الوهاب بالنادي الاهلى كأس البطولة، كما سلمت محافظ دمياط أيضًا الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى.



وفى سياق متصل، تسلمت الدكتورة منال عوض درع الإتحاد المصرى لتنس الطاولة من معتز عاشور تقديرا لجهودها ورعايتها الدائمة لكافة البطولات الرياضية، ورحبت المحافظ بتنظيم تلك البطولات على ارض محافظة دمياط، كما أكدت على ضرورة دعم جميع الفعاليات المتعلقة بالمجالات الرياضية المختلفة لما تمثله من أهمية بالغة لرعاية النشئ والشباب.



"بدأ طلاب مدارس دمياط فى تنفيذ مبادرة زراعة الأشجار المثمرة والغير مثمرة على مستوى المحافظة، حيث أكد "السيد احمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انه انطلقت أولى فعاليات المبادرة بمدرسة الشهيد عبد الغنى عياد الإبتدائية التابعة لادارة فارسكور التعليمية تحت عنوان (زراعة ولدنا علشان بلدنا)، لتشجير المدرسة ثم تنطلق حملات

بمشاركة الطلاب لتشجير كامل للمجتمع الخارجي لها "قرية كفر العرب" بشجر مثمر واستخدام مخلفات البيئة من اطارات السيارات القديمة والزجاجات البلاستيكية وبقايا المواسير واعادة تدويرها وزراعتها وتجميلها، وذلك بالتزامن مع حمله مكبرة من التلاميذ لزراعة البلكونات والاسطح والشوارع بالمشاركة المجتمعيه من المجتمع المحلى.



واضاف "سويلم" ان مدرسة الشهيد عبد الغنى عياد الابتدائية، حصلت على إعتماد الجودة هذا العام والمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأشغال الفنيه فى مركز تنمية القدرات للمبدعين فى النشاط الصيفى وتدوير النفايات.



وأعرب "وكيل تعليم دمياط" عن دعمه الكامل لتلك المبادرة مع توفير أى متطلبات لدعم وانجاح الفكرة، موجها مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تعزيز المبادرة وتعميمها على مستوى مدارس المحافظة والتى سوف تساهم فى تنمية وعى الطلاب بأهمية الأشجار وطرق رعايتها والحفاظ عليها لكى تظهر المحافظة بمظهر جمالى وحضارى،بالاضافة الى توعية الشباب والأطفال بثقافة أهمية الأشجار والحفاظ عليها ورعايتها.

