القناة يستضيف جمهورية شبين بالجولة الثالثة للممتاز "ب"



يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين ضيفا علي نادي القناة اليوم الاثنين في إطار الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة علي ملعب القناة بالاسماعيلية في الثانية والنصف ظهرا .





يذكر أن الفريق تعادل في أولي جولات الدوري مع النجوم بدون أهداف بملعب القناة



وفاز في الجولة الثانية علي المريخ بهدف نظيف علي ملعب المريخ وأحرز الهدف أحمد مصطفي.





وكانت نتيجة مواجهات الفريقين القناة وجمهورية شبين الموسم الماضي في الدور الأول فاز القناة بهدف نظيف وفي الدور الثاني فاز القناة بهدفين مقابل هدف علي ملعب جمهورية شبين.



ويقود القناة جهاز فني مكون من : حمزة الجمل مدير فني، محمد حمص مدرب عام، ابراهيم ايكا مدرب، محمد نسيم مدرب حراس مرمى، محمد صادق مدير اداري، مرسي السيد مدير تنفيذي، جمال مطر اداري، بدر ابراهيم اداري، سمير عيد، د عمر حسن طبيب، ومحمود سعيد طبيب، ايهاب السيد اصابات، محمد عبد القادر تدليك، وليد سلام تدليك.



وفي المقابل، يحتل الجمهورية المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، من تعادل امام بتروجت، بدون أهداف، والفوز على الزرقا بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 6 نقاط

2- منتخب السويس 6 نقاط

3- القناة 4 نقاط

4- بتروجت 4 نقاط

5- جمهورية شبين 4 نقاط

6- كوكاكولا 3 نقاط

7- النجوم نقطتين

8- الزرقا نقطة وحيدة

9- الترسانة نقطة وحيدة

10- المريخ نقطة وحيدة

11- النصر بلا نقاط

12- الداخلية بلا نقاط



