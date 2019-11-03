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"شون مندس" يحصد جائزة أفضل فنان في العام بحفل جوائز MTV EMA 2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:19 م
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد - فرح أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز MTV EMA على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن حصد النجم الكندي الشاب "شون مندس" جائزة أفضل فنان في العام، من حفل جوائز الموسيقى الأوروبية المعروف باسم MTV EMA في دورته الجديدة لعام 2019 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الجائزة كل من النجمة الشابة "أريانا جراندي"، والنجم "جاي بالفين"، والنجمة الشابة المثيرة للجدل "مايلي سايرس"، والنجم الكندي الشاب "شون مندس"، والنجمة الكبيرة "تايلور سويفت".

واحتضن فعاليات الحفل مركز FIBES Conference and Exhibition Centre، واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الشابة "بيكي جي".

وحصلت النجمة الشابة "أريانا جراندي" على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات من ترشحها لجائزة أفضل أغنية وجائزة أفضل "فيديو كليب" وجائزة أفضل فنان في العام، ومن بعدها النجمة الشابة "بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس" مغني الراب والنجم الكندي "شون ميندس"، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

وتضمن برنامج الحفل، تقديم عدد مميز من الفنانين لمجموعة من الفقرات الغنائية لعدد من أشهر أغنياتهم، وأبرزهم المغنية الشابة "أفا ماكس" التي قدمت فقرة غنائية أدت بها أغنيتها الناجحة TRON، بالإضافة للنجمة اللاتينية "روزاليا" وفريق NCT 127 الغنائي.

وجاء ضمن قائمة المرشحين للجوائز الرئيسية بحفل جوائز MTV EMA، لجائزة أفضل أغنية ترشح كل من "أريانا جراني" عن أغنيتها "7 Rings"، و"بيلي إيليش" عن أغنيتها "bad guy"، ومغني الراب "ليل ناس إكس" عن أغنيته Old Town Road و"بوست مالون" عن أغنيته "Sunflower"، وشون مندس عن أغنيته "Señorita" بالإشتراك مع كاميلا كابيو.

ولجائزة أفضل "فيديو كليب" ترشح كل من فيديو أغنية "thank u، next" للنجمة "أريانا جراندي"، وفيديو كليب أغنية "bad guy" لـ "بيلي إيليش"، وفيديو كليب أغنية Old Town Road لمغني الراب "ليل ناس إكس"، وفيديو كليب اغنية "Con altura" للمغنية "روساليا"، وفيديو كليب أغنية ME للنجمة تايلور سويفت.
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الكلمات المفتاحية

المالي الفن الفجر الفني MTV EMA 2019

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