Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيئة "السوق المالية" توافق على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.



واشترطت هيئة السوق المالية على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.


وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات شاملة عن نشاطها وإدارتها.


وكشف رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان عن الخطوات التي تسبق تحديد النطاق السعري للاكتتاب في أرامكو، مبينا أن الطرح الاولي يعد خطوة مهمة في رؤية المملكة 2030.


وقال الرميان في مؤتمر صحفي: "اليوم تم الإعلان عن طرح الشركة في السوق، والأيام الـ  10 المقبلة مخصصة لوضع تقارير عن الشركة من قبل المنسقين في الطرح العالمي، وسيتم عقب ذلك تحديد سعر الطرح".


وبيّن الرميان أن المملكة أصبحت جاذبة بشكل أكبر للاستثمارات الخارجية، مشيدا في الوقت نفسه بالمعايير العالمية في مجال كفاءة الطاقة التي تنتهجها أرامكو.


وأشار إلى أن إدراج أرامكو دليل على مكانة الاقتصاد السعودي، ويعزز دور المملكة المحوري في المجال.


وشدد الرميان على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجاهل التسريبات بشأن معلومات الطرح والأسعار.


هذا وأعلن رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر صباح اليوم خلال مؤتمر صحفي خاص بشركة "أرامكو" عن نية إدراج أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول".


وقال الناصر إن المجلس ينوي الإعلان عن توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية بمبلغ لا يقل عن 75 مليار دولار لعام 2020،  بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح خاصة محتملة ، كما أن الحكومة ستتنازل متى ما اقتضت الضرورة عن حقها في استلام توزيعات الأرباح النقدية لمدة 5 سنوات ابتداء من 2020 لتمكين الشركة من دفع الحد الأدنى من التوزيعات الربع سنوية للمساهمين الآخرين.


 وأشار إلى أن الشركة ستتخذ من هذا الطرح العام الأولي ركيزة لمواصلة دورها الإيجابي في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.


وأضاف بأن الشركة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تقوم  بخطوة نوعية تقدم من خلالها مستوى جديدا غير مسبوق من الفرص تمنح المواطنين وكافة المستثمرين الحق في الامتلاك المباشر لجزء قيم من أرامكو.


وبين بأن مجموعة أعمال أرامكو في مجال البحوث والتطوير تركز على تعزيز تقنيات لا تقتصر على قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات بل  تمتد إلى الحد من الآثار البيئية خاصة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة السوق المالية معايير عالمية طرح أرامكو شركة آرامكو الملة المالي الطرح الاول الطرح الأولي الاكتتاب

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

منذ 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ يوم

مفاجأة.. مدرب بيراميدز يتحدى الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 10 ساعات

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"أرامكو": طرح نسبة الأسهم للاكتتاب العام يعتمد على وضع السوق

عبد العزيز بن سلمان: طرح أرامكو سيتم في الوقت المناسب.. والقرار بيد ولي العهد

خبيرة مالية توضح مدي تأثير طرح أرامكو علي البورصات العربية

السعودية تبدأ الاكتتاب العام لأكبر شركة نفط في العالم

التفاصيل الكاملة لإكتتاب شركة "أرامكو" السعودية

"أرامكو" تمنع أسعار النفط من القفز إلى 130 دولارا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:05 م

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

10:46 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status