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أخبار الكرة المصرية اليوم الأحد 3 نوفمبر.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله لمصر والبدري يستبعد نجم الأهلي من المنتخب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:14 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال
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شهدت الكرة المصرية اليوم الأحد 3 نوفمبر أحداث ساحنه، وأبرزها هى صعود بيراميدز والمصري لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية وفوز الاتحاد السكندري علي المحرق البحريني وزيارة ترك آل الشيخ لمصر.


بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية الافريقية


أقصي نادي بيراميدز فريق يانج أفريكانز التنزانى وتأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز اليوم في لقاء الإياب من دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية مكرر في لقاء أقيم علي ملعب الدفاع الجوى.


وفاز بيراميدز بثلاثيه دون رد وسجل إيريك تراوري الهدف الأول في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول ، ثم سجل محمد فاروق الهدف الثاني في الدقية 80،ثم سجل عبد الله السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي.


ترك آل الشيخ يعلن وصوله لمصر


أعلن المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى عن وصوله إلى أرض مصر ، وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"وصلت مصر جو رائع وجميل جداً ... تنصحوني اتفسح فين ؟".


الاتحاد السكندري يفوز علي المحرق البحريني بهدفين في البطولة العربية


حقق فريق الاتحاد السكندري، في تحقيق فوز كبير على نظيره المحرق البحريني، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الإسكندرية، في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.


وأحرز الاتحاد الهدف الأول عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف خالد قمر الهدف الثاني ليضع الاتحاد قدما في الدور ربع النهائي للبطولة.


ترك آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد ويعلن عن مفاجأة


نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادى ألميريا الإسبانى صورة له مع جوتي لاعب ريال مدريد السابق عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : مع اسطورة ريال مدريد ومنتخب اسبانيا غوتي في القاهره و مفاجأة.


حسام البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر


قرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر إستبعاد مدافع النادي الأهلي أيمن أشرف من معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهتى كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر.


وأعلن البدري عن ضم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز بذلا من لاعب الأهلي.


المصري يتأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية الافريقية بعد الفوز علي بطل سيشل


حقق نادي المصري فوز على ضيفه كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في إياب دور الـ32 الثاني لكأس الكونفيدرالية الأفريقي.


وسجل لاعبو المصري عن طريق أحمد جمعة في الدقيقتين 22 و78، ليتأهل الفريق لدور المجموعات بعدما حقق فوزاً سهلاً في سيشل برباعية دون رد في مباراة الذهاب في سيشيل.


الأهلي يلغي الوديات بمعسكر الإمارات


قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الأهلي المقام في الإمارات والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي.


ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أخر الشهر الجاري ومواجهة النجم الساحلي التونسي.

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