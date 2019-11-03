الاتحاد السكندري يفوز على المحرق البحريني في ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية

تغلب فريق الاتحاد السكندري على ضيفه المحرق البحريني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".





سجل الاتحاد السكندري الهدف الأول عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 45 من ضربة جزاء، وأضاف خالد قمر الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 66.





ومن المنتظر أن يقام لقاء العودة بين الاتحاد السكندري و المحرق البحريني يوم 26 نوفمبر الجاري، على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالبحرين.





وفي سياق آخر، أقيمت مباراة أولمبيك آسفي المغربي مع ضيفه الترجي التونسي في نفس التوقيت لتنتهي بالتعادل بهدف لكل منهما، الذي أقيم بملعب المسيرة الخضراء، في ذهاب دور الـ16.





وتقدم الترجي عن طريق حمد الهوني في الدقيقة 33، وتعادل فريق أولمبيك المغربي في الدقيقة 85 أحرزه محمد المرابط، ويقام لقاء العودة يوم 23 نوفمبر الجاري في تونس.





تشكيل مباراة الاتحاد السكندري أمام المحرق البحريني في البطولة العربية:-





وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-



حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: أسامة العزب - محمود رزق - محمد أنور - السيد سالم .

خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل "مانجا" - إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت- أيمن الغباشي.

خط الهجوم: خالد قمر.

وجاء تشكيل المحرق البحريني كالتالي:-

حراسة المرمى: السيد محمد جعفر.

خط الدفاع: وليد الحيام - أمين بنعدي - عبد الوهاب الصافي - تياقو أفوستو.

خط الوسط: إسماعيل عبداللطيف - ويسلى كوريا - محمد البنأ - محمد حردان.

خط الهجوم: ماثيو بيسي - تيافو دي.



شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الاتحاد السكندري يفوز على المحرق البحريني:-