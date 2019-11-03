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أغنية "bad guy" تحصل على جائزة أفضل أغنية بحفل جوائز MTV EMA 2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:16 م
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد- فريدة أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز MTV EMA على موقع "تويتر" عن حصد أغنية "bad guy" للنجم "بيلي إيليش" جائزة أفضل أغنية من حفل جوائز الموسيقى الأوروبية MTV EMA في دورته لعام 2019 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من "أريانا جراني" عن أغنيتها "7 Rings"، و"بيلي إيليش" عن أغنيتها "bad guy"، ومغني الراب "ليل ناس إكس" عن أغنيته Old Town Road و"بوست مالون" عن أغنيته "Sunflower"، وشون مندس عن أغنيته "Señorita" بالإشتراك مع كاميلا كابيو.

واحتضن فعاليات الحفل مركز FIBES Conference and Exhibition Centre، واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الشابة "بيكي جي".

وحصلت النجمة الشابة "أريانا جراندي" على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات من ترشحها لجائزة أفضل أغنية وجائزة أفضل "فيديو كليب" وجائزة أفضل فنان في العام، ومن بعدها النجمة الشابة "بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس" مغني الراب والنجم الكندي "شون ميندس"، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

وتضمن برنامج الحفل، تقديم عدد مميز من الفنانين لمجموعة من الفقرات الغنائية لعدد من أشهر أغنياتهم، وأبرزهم المغنية الشابة "أفا ماكس" التي قدمت فقرة غنائية أدت بها أغنيتها الناجحة TRON، والنجم الكبير "إيكون" الذي قدم أداء مميز لأغنيته "Cómo No".

نجم فريق "وان داريكشن" الشاب "نايل هوران" الذي قدم أداء مميز لأغنيته الجديدة "Nice to Meet Ya"، والمغنية الشابة "هالسي" التي قدمت فقرة غنائية لأغنيتها الجديدة "Graveyard"، والنجمة "دوا ليبا" التي قدمت فقرة غنائية بأغنيتها الجديدة "Don't Start Now".
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