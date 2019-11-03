أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 3 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها أصداء أنباء التعادل مع ريال بيتيس.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- أرقام سلبية بالجملة تلاحق ريال مدريد عقب التعادل ضد بيتيس

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي ضد ضيفه بيتيس، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" .

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد أهدر فرصة الصعود إلى صدارة جدول ترتيب الليجا، بعدما تمكن ليفانتي من إيقاف قطار برشلونة والتفوق عليه بثلاثية مقابل هدفين.

وتابعت، أن خروج ريال مدريد دون أهداف خلال المباراة ضد ريال بيتيس سبب في العديد من الأرقام السلبية التي تعرض لها الفريق .

وأشارت، أن ريال مدريد فشل في التسجيل على أرضه للمرة الأولى تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، سواء خلال فترته الأولى أو الثانية مع الفريق .

وأضافت، أن ريال بيتيس أصبح الفريق الوحيد في تاريخ الليجا، الذي يواجه ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ثلاث مباريات متتالية دون استقبال أي أهداف .

وأنهت، أن ريال مدريد فشل في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي خلال الموسم الحالي، بعدما تعادل ضد بيتيس، ليفشل في تجاوز حاجز الفوز في مباراتين فقط ويواصل اهتزاز المستوى .

عقب تعادل ريال مدريد ضد بيتيس.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 22 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، كما ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى النقطة 13 في المركز الرابع عشر .





- موناكو يكشف مفاجأة بشأن إنتقال مبابي إلى ريال مدريد

كشف رئيس موناكو فاديم فاسيلييف أن كيليان مبابي سينتقل في النهاية إلى ريال مدريد ، لكنه أراد أن يصبح نجماً في فرنسا أولاً.

انضم مبابي في البداية إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة من موناكو في عام 2017 ، قبل أن تصبح هذه الخطوة دائمة بعد عام بتكلفة قدرها 145 مليون يورو ، مع 35 مليون يورو كإضافات إضافية.

وقال فاسيليف لتليفوت "لقد قال" فاديم ، بعمق في داخلي ، أشعر أنه من المبكر جدًا ، لقد لعبت لمدة عام فقط في بلدي ، أنا باريسي ، لا أريد أن أغادر بلدي مثل هذا.

وتابع: "أريد أن أصبح لاعباً رائعاً هنا ريال مدريد سينتظر ، هذا ما أعتقده ، لا يزال فاسيلييف قريبًا من مبابي وفي لقاء أخير مع الشاب ، يشعر رئيس موناكو بأن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لم يتغير منذ الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأضاف: "إذا لم يلعب ، فهو يشعر بعدم الارتياح وحتى بالمرض". لكن الروسي كان واضحًا في أنه على يقين من أن مابابي سوف يبخض في النهاية عن ريال مدريد.

وأكمل فاسيلييف: "ريال مدريد سيطرقون بابك ، وسيشجعك ملعب سانتياغو بيرنابيو بأكمله عندما تصل إلى هناك.

واختتم: "سيغيب مبابي في برنابيو في 26 نوفمبر عندما يلعب باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.





- ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر كبار الليجا

تعثرت الأندية الكبرى في إسبانيا خلال الجولة الحالية من الليجا، حيث بدأت الجولة الثانية عشر في الليجا بالأمس واقيمت مباراة فالنسيا مع فريق إسبانيول في بداية اليوم وحقق الخفافيش انتصارا هاما بثنائية مقابل هدف وحيد.

بينما تعادل فريق ريال مدريد مع فريق ريال بيتيس بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالتقاسم مع فريق برشلونة والذي تعرض لهزيمة قاسية اليوم من فريق ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان قد تعادل أيضاً أتليتكو مدريد مع فريق إشبيلية في قمة الجولة بنتيجة هدف لكل فريق، واستفاد البارسا من تعثر جميع الخصوم حتى الآن بالرغم من الهزيمة.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-

1- برشلونة 22 نقطة.

2- ريال مدريد 22 نقطة.

3- أتليتكو مدريد 21 نقطة.

4- إشبيلية 21 نقطة.

5- غرناطة 20 نقطة.

6- ريال سوسيداد 19 نقطة.

7- فياريال 17 نقطة.

8- ليفانتي 17 نقطة.

9- فالنسيا 17 نقطة.

10- اتليتك بلباو 16 نقطة.

11- خيتافي 16 نقطة.

12- اوساسونا 15 نقطة.

13- بلد الوليد 15 نقطة.

14- ريال بيتيس 13 نقطة.

15- إيبار 12 نقطة.

16- الافيس 12 نقطة.

17- مايوركا 12 نقطة.

18- سيلتا فيجو 8 نقاط.

19- إسبانيول 8 نقاط.

20- ديبورتيفو ليجانيس 5 نقاط.





- حارس مرمى بعين واحدة يتحدى ريال مدريد

أكد جويل روبليس حارس مرمى ريال بيتيس أنه واجه ريال مدريد بعين واحدة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما أمس في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

وقال روبليس في لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "في منتصف الشوط الثاني فقدت إحدى العدسات الطبية الخاصة بي، وحصلت على أخرى بديلة من مقاعد البدلاء.. سقطت العدسة في كرة ميندي، ولم أستطع وضعها مرة أخرى، وأكملت المباراة دون أن أرى شيئًا بالعين اليمنى".

ونجح روبليس في الحفاظ على نظافة شباكه أمام هجمات ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو".

يذكر أن روبليس خلع القفازات وحاول وضع العدسة بنفسه ولم ينجح، ثم استعان بأحد أعضاء الجهاز الطبي الذي فشل أيضًا في تلك المهمة.





- زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني التخلص من لاعب جديد في صفوف الملكي قبل فتح الانتقالات الشتوية القادمة.

واكدت تقارير صحفية إسبانية على أن زيدان قرر بشكل نهائي بيع مهاجم الملكي ماريانو دياز في يناير القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة فمند عودة اللاعب من ليون الفرنسي لم يكن له أي دور مع الفريق ولم يعتمد عليه زيدان في تشكيل الملكي.

ويفضل زيدان الاعتماد على الثنائي كريم بنزيمة ويوفيتش في الخط الهجومي للملكي خلال الموسم الجاري ولم يمنح دياز أي فرصة للمشاركة

ويحاول فريق إشبيلية استغلال وضع دياز في ريال مدريد بطلب التعاقد معه ولكن لن يسمح بيريز بخروج اللاعب إلا في حالة الحصول على 20 مليون يورو.





- زيدان يفتح النار على التحكيم

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن غضبه في المؤتمر الصحفي عقب تعادل فريقه ريال مدريد أمام نظيره فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز من الحكم المباراة وأكد أنه حرم الفريق الملكي من ركلة جزاء واضحة.

تعرف على تصريحات مدرب ريال مدريد بعد المباراة

قال زيدان:" لا أحد يستطيع الرد على أي شيء. لقد حاولنا حتى النهاية، لدينا ركلة جزاء لقد اتخذ الحكم قراره وهذا كل شيء. لن يغير هذا أي شيء نحن نعرف ما حدث ورأيت لمسة اليد لكن عليك احترام القرار".

وأضاف زيدان:" لقد خسرنا نقطتين، الخصم في الشوط الثاني تسبب لنا أيضًا في مشكلة. قاتلوا لأجل هذه لدينا نقاط عديدة مفقودة إنه أفضل دوري في العالم والألعاب السهلة غير موجودة، نحن في أفضل دوري في العالم. أي نادي يضعك في مأزق. حتى الاندية الصغيرة أيضًا"

وأردف مدرب ريال مدريد:"بيل وخاميس غادرا قبل نهاية اللقاء ، لكنها قاما بدعم الفريق قبل المباراة هذا هو الشيء المهم، المستوى العام كان جيداً ، لكننا اضعنا الكثير من الفرص المُحققة ، سابقى إيجابياً مع هذا الفريق، المباراة الماضية سجلنا خمسة أهداف ، ليس كل يوم سنحرز خمسة أهداف. نعلم أن خلق الفرص هو أهم شيء، الجميع يخفقون لكن علينا النهوض سريعاً ستكون هذه الليجا تنافسية و متكاملة للغاية، لم نتمكن من إضافة الفوز الثالث على التوالي. لقد جربنا ولكن يجب ان نحترم ما تقدمه الخصوم. إنها ليغا صعبة للغاية ومعقدة".

واختتم مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان تصريحات في المؤتمر الصحفي قائلا:" ‏كورتوا يمر بفترة رائعة و اداء ثابت فيما يتعلق بالمنافسين ، فقد عرفنا نتائجهم ، لكننا نركز على أنفسنا. يجب أن نظل إيجابيين وأن نركز على مباراة الأربعاء القادم".

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد و ريال بيتيس

وتعادل نادي ريال مدريد علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 0 / 0 أمام نظيره فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليفشل في الصعود لصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





- ماذا قال زيدان عن سقوط الأندية الكبرى

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن فكرة رفض حكم مباراة فريقه ضد ريال بيتيس رغم التعادل السلبي بينهما في الدوري الإسباني في ظل الاتهامات التى وجهت إليه بتجاهل احتساب ركلة جزاء للملكي.

وقال زيدان عن لمسة يد زهير فضال مدافع بيتيس: .الحكم لم يراجع غرفة تقنية الفيديو.. رأيت لمسة يد لكن يجب احترام قرار الحكم لكون الأمر يعتمد على تقييمه شخصيًا.. ما يهم هو أننا صنعنا فرصًا للتسجيل ولم نسجل وهذا كل شيء“.

وقال زيدان عما أثير عن مغادرة الثنائي الويلزي جاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز الملعب قبل نهاية اللقا: "لا نهائيا الاثنان ساندا بقية اللاعبين وفي النهاية هو قرارهما".

وأضاف زيدان عن سقوط الأندية الكبرى: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالاثنين، الفرق الكبرى تفشل والصغرى تطورت، صحيح أننا كلنا أضعنا نقاطًا لكننا في أفضل دوري في العالم وليس هناك لقاء سهل وكل جولة هناك صعوبات.. لن نسجل 5 أهداف كل لقاء، صنعنا فرصًا لكننا أضعنا التسجيل، أضعنا هدفًا للدخول للقاء لكننا في المقابل دافعنا جيدًا ويجب تقبل الأمر".

وتابع عن فشله في تحقيق 3 انتصارات متتالية منذ عودته لتدريب ريال مدريد: "لا نفشل فيما يفشل فيه الجميع نحن في الصدارة وكل شيء يمر بشكل جيد، سنستمر وسيكون دوري صعب حتى النهاية لأن كل الفرق أضاعت نقاطًا وليس هناك منافس سهل ويجب تقبل ذلك، يجب علينا أن نعمل أكثر لتحقيق انتصارات متتالية فلسنا سيئين".





- براءة نجمي ريال مدريد ضد بيتيس

تمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد برفض الهجوم على حكم مباراة فريقه ضد ريال بيتيس رغم التعادل السلبي بينهما في الدوري الإسباني في ظل الاتهامات التى وجهت إليه بتجاهل احتساب ركلة جزاء للملكي.

وقال زيدان عن لمسة يد زهير فضال مدافع بيتيس: .الحكم لم يراجع غرفة تقنية الفيديو.. رأيت لمسة يد لكن يجب احترام قرار الحكم لكون الأمر يعتمد على تقييمه شخصيًا.. ما يهم هو أننا صنعنا فرصًا للتسجيل ولم نسجل وهذا كل شيء“.

وقال زيدان عما أثير عن مغادرة الثنائي الويلزي جاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز الملعب قبل نهاية اللقا: "لا نهائيا الاثنان ساندا بقية اللاعبين وفي النهاية هو قرارهما".

وأضاف زيدان عن سقوط الأندية الكبرى: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالاثنين، الفرق الكبرى تفشل والصغرى تطورت، صحيح أننا كلنا أضعنا نقاطًا لكننا في أفضل دوري في العالم وليس هناك لقاء سهل وكل جولة هناك صعوبات.. لن نسجل 5 أهداف كل لقاء، صنعنا فرصًا لكننا أضعنا التسجيل، أضعنا هدفًا للدخول للقاء لكننا في المقابل دافعنا جيدًا ويجب تقبل الأمر".

وتابع عن فشله في تحقيق 3 انتصارات متتالية منذ عودته لتدريب ريال مدريد: "لا نفشل فيما يفشل فيه الجميع نحن في الصدارة وكل شيء يمر بشكل جيد، سنستمر وسيكون دوري صعب حتى النهاية لأن كل الفرق أضاعت نقاطًا وليس هناك منافس سهل ويجب تقبل ذلك، يجب علينا أن نعمل أكثر لتحقيق انتصارات متتالية فلسنا سيئين".





- ريال مدريد يستقر على رحيل ثنائي الفريق

أفادت الصحافة الإسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني إستقر على مصير الثنائي إبراهيم دياز وماريانو دياز، خلال فترة فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة “ماركا” ، أن ريال مدريد قرر إعارة إبراهيم دياز في يناير المقبل بسبب عدم مشاركته في الموسم الجاري لوجود أكثر من اسم في مركزه الجناح الأيمن بالإضافة إلى تألق الشاب رودريجو جوس في الفترة الأخيرة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قرر أيضًا بيع ماريانو دياز في يناير المقبل لأنه ليس له دور في تشكيلة الفريق بالموسم الجاري في ظل وجود كريم بنزيما ولوكا يوفيتش.

وأوضجت الصحيفة أن إبراهيم وماريانو رفضا الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي بسبب رغبتهما في إثبات قدراتهما مع الفريق هذا الموسم.

ويملك دياز عدة عروض من فرق الدوري الإسباني للرحيل على سبيل الإعارة عن ريال مدريد في يناير المقبل، بينما ماريانو قد ينتقل لصفوف إشبيلية أو مارسيليا.

وغاب إبراهيم دياز وماريانو عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس مساء أمس في الجولة الثانية عشر من الليجا.

الجدير بالذكر أن إبراهيم دياز لم يستطع أخذ فرصة للمشاركة مع ريال مدريد في الموسم الجاري بسبب إصابته ووجود منافسة كبيرة في هجوم المرينجي على الرغم من أنه كان من أكثر اللاعبين مشاركة تحت قيادة زين الدين زيدان في الموسم الماضي.





- مبابي يقترب من ريال مدريد

أفادت صحيفة “دياريو جول” الإسبانية اليوم السبت، عن تدخل شركة أديداس العالمية للملابس الرياضية لإخراج المهاجم الشاب كيليان مبابي من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، والمساعدة في انتقاله إلى ريال مدريد أو يوفنتوس الإيطالي.

ونشرت الصحيفة المقربة من النادي الملكي، أن شركة أديداس ستعمل على إخراج الدولي الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي يبلغ من العمر 20 عاماً من باريس سان جيرمان، وهي على أتم الاستعداد لتمويل ريال مدريد أو يوفنتوس لحسم الصفقة في الصيف.

وقالت “دياريو جول” أن أديداس الشركة الراعية لناديي يوفنتوس وريال مدريد، تعرف جيداً القيمة التسويقية الكبيرة للغاية التي ستأتي مع وصول كيليان مبابي إلى يوفنتوس أو ريال مدريد.

وأوضجت الصحيفة أن الشركة تعتبر مبابي الخليفة الشرعي للأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.وفي حالة أخفق باريس سان جيرمان في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى فإن احتمالية رحيل نجم المنتخب الفرنسي عن نادي ملعب حديقة الأمراء في صيف عام 2021 سوف تزيد بقوة.

يذكر أن كيليان مبابي يعد كأفضل مهاجمي العالم، وتطلع معظم أندية أوروبا لضمه، وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني.



