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القبص على طالب بحوزته قطعة حشيش لترويجها على زملائه بآداب بنها

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:15 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد نبيل
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ألقت مباحث قسم شرطة ثان بنها،القبص علي طالب بحوزتة قطعة من مخدر الحشيش لترويجها علي زملائه بكلية آداب جامعة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ من مكتب عميد كلية الآداب جامعه بنها،بقيام موظف الأمن الإدارى بالكلية بضبط المدعو "ح.ا"22 سنة،طالب بالفرقة الرابعة بالكلية،بضبطه بقطعة من ماده بنية داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش المخدر، تزن 25 جم تقريبا لترويجها على زملائه.

وبمواجهه المتهم اعترف بصحة الواقعة وتحرر محضر بالواقعة رقم 5677 جنح قسم ثان بنها وتولت النيابة التحقيق.
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