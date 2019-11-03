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تعرف على الفرق المتاهلة لدور الـ16 في بطولة الكونفدرالية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:09 م
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بيراميدز
بيراميدز
حسن شحاتة
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أسدل الستار مساء اليوم على مباريات بطولة الكونفدرلية الأفريقية، بتأهل الثنائي المصري إلى دور الستة عشر بعد تجديد فوزهما إيابًا، لذلك نعرض لكم الفرق المتاهلة لدور الـ16 في بطولة الكونفدرالية في السطور التالية.

وجدد نادي بيراميدز فوزه على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 3-0، تناوب على تسجيلها الثلاثي أريك تراوري، ومحمد فاروق، وعبدالله السعيد في الدقائق 28، 80، 90 من زمن المباراة، ليحسم مقعده في دور المجموعات بالفوز بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

بينما حقق المصري الفوز مجددًا على نظيره كوتي دي أور من سيشيل بنتيجة 2-0، بهدفي أحمد جمعة في الدقيقتين 20، 78 من عمر المباراة، ليحسم تأهله لدور المجموعات بالفوز بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" الفرق المتاهلة لدور الـ16 في بطولة الكونفدرالية كالتالي:

حيث حسم 15 فريقًا بطاقة العبور لدور الستة وهم:
1- المصري البورسعيدي
2- بيراميدز
3- حوريا الغيني
4- إنيمبا النيجيري
5- النصر الليبي
6- نواذيبو الموريتاني
7- زاناكو الزامبي
8- موتيما بيمبي الكونجولي
9- إينوجو رينجرز النيجيري
10- سان بيدرو الإيفواري
11- دجوليبا المالي
12- بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي
13- نهضة بركان المغربي
14- حسنية أغادير المغربي
15- بارادو الجزائري.

بينما تختتم منافسات دور الـ32 الثاني بمواجهة نادي جينيراسيون فوت السنغالي ونظيره إيزاي البنيني، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، على الأراضي البنينية، حيث أنتهت المباراة بخسارة مفاجئة للفريق السنغالي على أرضه ووسط جماهيره بهدف نظيف.
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تأهل المصري بيراميدز ويانج افريكا بيراميدز المالي الكونفدرالية

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