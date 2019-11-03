البابا تواضروس: الرهبنة ليست في خطر وعليها إقبال شديد



وفي نهاية اللقاء، كرم قداسته الكهنة والخدام القدامى والحاليين بايبارشيتي حلوان والمعادي وقطاع كنائس مصر القديمة، والذين كان لهم دور بارز في بدء واستمرار خدمة الحرفيين، وخلال اللقاء عرضت كل خدمة بالمناطق الثلاث فيلم تسجيلي عن خدمة الحرفيين.

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ان الحرية مثل نهر النيل لها ضفتان، ضفة هي القانون الالهي، وضفة القانون الوضعي فلابد من وجود الضفتين، لافتا إلي أن الوصية الالهية والقانون الوضعي ما خالا ذلك فهو فوضي، مؤكدا ان الحرية يجب ان تكون منضبطة.جاء ذلك خلال اجابته علي أسئلة المشاركين في لقاء شباب الحرفيين بكنيسة الانبا أنطونيوس بزهراء المعادي، وعن سؤال وجهه أحد الحاضرين لقداسته: هل الرهبنة في خطر ؟ قال "الرهبنة ليست في خطر وعليها اقبال شديد وسوف يخرج كتاب وثائقي عن اديرتنا".كان قداسة البابا تواضروس، قد التقي، مساء اليوم الاحد، شباب ايبارشتي حلوان والمعادي في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي، ضمن لقاء شباب الحرفيين من قطاع جنوب القاهرة والذي يضم ايبارشيتي حلوان والمعادي، إلى جانب قطاع كنائس مصر القديمة.وبدأت عقب وصول قداسة البابا صلاة العشية التي شارك فيها من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي.ورحب نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس بقداسة البابا مهنئًا قداسته بالذكرى السابعة للقرعة الهيكلية والتي تحل اليوم وكذلك بعيد ميلاد قداسته.وهنأ نيافة الأنبا دانيال كنيسة الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي بذكري العيد الحادي عشر لصلاة أول قداس بهاوشارك في اللقاء ما يزيد عن ١٢٠٠ من الشباب والشابات من الحرفيين.