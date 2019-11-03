فريق Green Day يحصل على جائزة أفضل فريق "روك" بحفل جوائز MTV EMA 2019



ترشح لنفس الجائزة بجانب فريق Green Day، كل من فريق "إيماجين دراجونز" و"ليام جالغير" و"بانيك آت زا ديسكو" وThe 1975.



واحتضن فعاليات الحفل مركز FIBES Conference and Exhibition Centre، واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الشابة "بيكي جي"، وحصلت النجمة الشابة "أريانا جراندي" على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات من ترشحها لجائزة أفضل أغنية وجائزة أفضل "فيديو كليب" وجائزة أفضل فنان في العام، ومن بعدها النجمة الشابة "بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس" مغني الراب والنجم الكندي "شون ميندس"، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.



وتضمن برنامج الحفل، تقديم عدد مميز من الفنانين لمجموعة من الفقرات الغنائية، وانقسمت هذه الفقرات، لفقرة افتتاحية قبل الحفل الرئيسي، والفقرات التي أحياها المغنون المشاركون خلال الحفل الرئيسي.



وجاء ضمن قائمة المرشحين للجوائز الرئيسية بحفل جوائز MTV EMA، لجائزة أفضل تعاون غنائي، ترشح كل من فريق BTS عن تعاونهم الغنائي مع المغنية "هالسي" في اغنية "Boy with Luv"، ومغني الراب "ليل ناس إكس" عن تعاونه مع "بيلي راي سايرس" في أغنية Old Town Road.





وتعاون الموزع الموسيقي مارك رونسون مع مايلي سايرس في أغنية "Nothing Breaks Like a Heart"، وتعاون المغنية اللاتينية "روزاليا" مع "جاي بالفين" في أغنية "Con altura"، والتعاون الغنائي بين النجم "شون مندس" والنجم "كاميلا كابيو" في أغنية "Señorita"، والتعاون الغنائي بين فريق The Chainsmokers و"بيبي ركسا" في أغنية "Call You Mine".



ولجائزة أفضل فنان بموسيقى البوب ترشح كل من النجمة "أريانا جراندي"، و"بيكي جي" و"كاميلا كابيو" و"هالسي" و"جوناس بروزرس"، و"شون مندس".



Mejor artista de rock en los #MTVEMAS2019 va para #Greenday 🔥✨💣🎸. pic.twitter.com/fiQLJwb4R8 — Mundo Tendencia Blog (@Mundotendenciab) November 3, 2019

أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز MTV EMA على موقع "تويتر" عن حصد فريق Green Day لجائزة أفضل فريق "روك" بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية الذي تنظمه قناة MTV باسم MTV EMA في دورته الجديدة لعام 2019 الجاري.