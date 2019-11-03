Advertisements
Advertisements
Advertisements

فريق Green Day يحصل على جائزة أفضل فريق "روك" بحفل جوائز MTV EMA 2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد - فرح أحمد
Advertisements
فريق Green Day يحصل على جائزة أفضل فريق روك بحفل جوائز MTV EMA 2019
أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز MTV EMA على موقع "تويتر" عن حصد فريق Green Day لجائزة أفضل فريق "روك" بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية الذي تنظمه قناة MTV باسم MTV EMA في دورته الجديدة لعام 2019 الجاري.

ترشح لنفس الجائزة بجانب فريق Green Day، كل من فريق "إيماجين دراجونز" و"ليام جالغير" و"بانيك آت زا ديسكو" وThe 1975.

واحتضن فعاليات الحفل مركز FIBES Conference and Exhibition Centre، واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الشابة "بيكي جي"، وحصلت النجمة الشابة "أريانا جراندي" على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات من ترشحها لجائزة أفضل أغنية وجائزة أفضل "فيديو كليب" وجائزة أفضل فنان في العام، ومن بعدها النجمة الشابة "بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس" مغني الراب والنجم الكندي "شون ميندس"، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

وتضمن برنامج الحفل، تقديم عدد مميز من الفنانين لمجموعة من الفقرات الغنائية، وانقسمت هذه الفقرات، لفقرة افتتاحية قبل الحفل الرئيسي، والفقرات التي أحياها المغنون المشاركون خلال الحفل الرئيسي.

وجاء ضمن قائمة المرشحين للجوائز الرئيسية بحفل جوائز MTV EMA، لجائزة أفضل تعاون غنائي، ترشح كل من فريق BTS عن تعاونهم الغنائي مع المغنية "هالسي" في اغنية "Boy with Luv"، ومغني الراب "ليل ناس إكس" عن تعاونه مع "بيلي راي سايرس" في أغنية Old Town Road.

وتعاون الموزع الموسيقي مارك رونسون مع مايلي سايرس في أغنية "Nothing Breaks Like a Heart"، وتعاون المغنية اللاتينية "روزاليا" مع "جاي بالفين" في أغنية "Con altura"، والتعاون الغنائي بين النجم "شون مندس" والنجم "كاميلا كابيو" في أغنية "Señorita"، والتعاون الغنائي بين فريق The Chainsmokers و"بيبي ركسا" في أغنية "Call You Mine".

ولجائزة أفضل فنان بموسيقى البوب ترشح كل من النجمة "أريانا جراندي"، و"بيكي جي" و"كاميلا كابيو" و"هالسي" و"جوناس بروزرس"، و"شون مندس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فن المالي الفجر الفني أخبار الفن MTV EMA 2019

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ ساعة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 10 ساعات

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ يوم

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ يوم

مفاجأة.. مدرب بيراميدز يتحدى الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة سلافيا براج

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

منذ 35 دقيقة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

كل ما تحتاج لمعرفته عن حفل جوائز MTV للموسيقى الأوروبية 2019

"نايل هوران" و "دوا ليبا" وآخرون يشعلون حفل جوائز MTV EMA بفقرات غنائية اليوم

افتتاح السجادة الحمراء لحفل جوائز MTV EMA 2019

شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019

"نيكول شوارزنجر" و"بيكي جي" تطلان بالأحمر على السجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019

"هالزي" تحصد جائزة أفضل إطلالة من حفل جوائز MTV EMA 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:05 م

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

10:46 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status