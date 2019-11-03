تلقت قناة النادي الأهلي الفضائية مفاجأة من العيار الثقيل بعد خطاب إعلام المصريين الأخير الذي وصل إلى القناة ورئيسها محمد العدل في الأيام الماضية خاصة أن القناة لا تحقق أي طفرة جماهيرية على مستوى المشاهدات في الفترة الماضية.

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي





وتولى محمد العدل رئاسة قناة الأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل خالد توحيد رئيس القناة السابق ، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد القناة أي طفرة مما دفع إعلام المصريين للتدخل عبر خطاب رسمي.

وتسلم العاملون في قناة الأهلي خطابا رسميا من إعلام المصريين يطالب فيه تغيير مجلس أمناء قناة الأهلي الفضائية والذي يضم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وحامد عز الدين ومحمد العدل رئيس القناة الحالي بسبب سوء مستوى القناة وانخفاض المشاهدات بشكل كبير في الفترة الماضية وعدم وجود أي طفرة في مستوى البرامج والمادة التي تقدم عبر قناة الأهلي للمشاهد.

يذكر أن مجلس أمناء قناة الأهلي يتكون من من محمود الخطيب رئيس النادي، وحامد عز الدين، المشرف السابق على قناة الأهلي، ومحمد العدل، رئيس القناة، وعادل كريم، المنسق الإعلامي الأسبق لفريق الكرة، وهشام جمال، المستشار الفني لشركة النادى للإنتاج الإعلامي.