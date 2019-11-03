سوهاج اليوم.. ضبط أمين شرطة انتحل صفة ضابط.. وتكريم 257 أسرة من شهداء ومصابي العمليات الحربية

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وتمكن ضباط مباحث سكك حديد سوهاج من ضبط أمين شرطة داخل إحدى القطارات الفاخرة بحوزته مواد مخدرة ولاسلكي مسروق منذ أحداث يناير لانتحاله صفة ضابط شرطة. وإليكم تفاصيل الخبر من هنا وتمكن ضباط مباحث سكك حديد سوهاج من ضبط أمين شرطة داخل إحدى القطارات الفاخرة بحوزته مواد مخدرة ولاسلكي مسروق منذ أحداث يناير لانتحاله صفة ضابط شرطة.



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شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، 3 نوفمبر 2019 عدد من الموضوعات الهامة نستعرضها لكم في النشرة اليومية للمحافظة حيث تهتم بوابة الفجر بنشر كافة ما يهم الموطنين بسوهاج وإليكم التفاصيل من هنا.كرمت محافظة سوهاج 257 أسرة من آسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة سوهاج خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية المحاربين، برعاية محافظ سوهاج، ومدير جمعية المحاربين القدماء ومصابي الحرب.