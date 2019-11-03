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المصري راحة "3 أيام" بفرمان من إيهاب جلال

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:57 م
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بوابة الفجر
احمد شاكر
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عقب نهاية مباراة اليوم بين المصري وضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل والتي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ ليصعد النسور الخضر الى دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري منح لاعبه راحة سلبية لثلاثة أيام كاملة على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء الخميس المقبل على الاستاد استعداداً لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب والمقرر اقامتها في الخامسة مساء الاثنين الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد الجيش بالسويس.

هذا وحقق نادي المصري البورسعيدي فوز غالي ضيفه كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في إياب دور الـ32 الثاني لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

بادر بالتسجيل نادي المصري عن طريق أحمد جمعة في الدقيقتين 22 و78، وحصل الفريق البورسعيدي على تذكرة التأهل لدور المجموعات بعدما حقق فوزاً سهلاً في سيشل برباعية دون رد في مباراة الذهاب في سيشيل.

وبذلك النتيجة يتأهل نادي المصري لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال.

وكان المصري قد تأهل إلى دور الأربعة لبطولة كأس الكونفيدرالية في نسخة 2017 – 2018 وودع على يد فيتا كلوب الكونغولي بقيادة المدرب الأسبق حسام حسن.

المباراة جاءت متوسطة المستوى بعد أن حقق المصري فوزاً سهلاً في لقاء الذهاب في سيشيل، واستغل المصري تفوقه بهدف من رأسية المهاجم العائد من الإصابة أحمد جمعة عبر تمريرة عرضية متقنة من جانب فريد شوقي لاعب الوسط.

ونجح المهاجم أحمد جمعة أيضاً في تسجيل الهدف الثاني من متابعة لتسديدة عمر كمال عبد الواحد التي ارتدت من يد حارس بطل سيشيل وأسكنها الشباك ببراعة ، واكتفى المصري بثنائية جمعة ليعزز تفوقه على بطل سيشيل.
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الكلمات المفتاحية

تأهل المصري الملة المصري الكونفدرالية

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