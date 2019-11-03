Advertisements
Advertisements
Advertisements

معتز عبدالفتاح: "معنديش مشكلة نستلف عشان نطور التعليم"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:56 م
Advertisements
معتز عبدالفتاح
معتز عبدالفتاح
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن فكرة الاستدانة من أجل إنشاء الجامعات والمدراس فكرة جيدة جدًا، معقبًا: "معنديش مشكلة إن مصر تستلف مليار أو اتنين عشان نطور التعليم".

وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن هناك نماذج لناس ناجحة قادرة على الهام الشعب بأن الفهلولة ليست وسيلة للنجاح، معقبًا: "مع احترامي لمحمد رمضان ومرتضى منصور، دول عملوا لينا إيه".

ولفت إلى أن الدولة نجحت في كافة الملفات التي دخلت فيها مؤخًرا، ولكنها حتى الآمن لم تدخل ملف بناء الإنسان المصري، مستطردًا: "لو استمرينا على هذا النحو هنفضل نبني في الحجر، وهنسيب البشر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معتز عبدالفتاح توك شو تطوير التعليم أخبار مصر

أخبار تهمك

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ ساعة و 11 دقيقة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. مدرب بيراميدز يتحدى الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ يوم

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

طارق شوقي: "فكرة الامتحان القومي انتهت.. كل مدرسة هيكون ليها امتحانها"

نجلة الشهيد مالك مهران: "فرحانه بتكريم الرئيس السيسي لينا"

طارق شوقي يكشف حقيقة مطالبته بإلغاء مجانية التعليم

أخبار التوك شو × 24 ساعة: تفاصيل وفاة محمد مرسي

نقيب الفلاحين: مبادرة السيسي لمواجهة التعديات على الأرض الزراعية لها مفعول السحر

وائل الإبراشي: "المدرب الأجنبي بياخد فلوس كتير.. دا إهدار مال عام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:05 م

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

10:46 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status