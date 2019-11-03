معتز عبدالفتاح: "معنديش مشكلة نستلف عشان نطور التعليم"

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن فكرة الاستدانة من أجل إنشاء الجامعات والمدراس فكرة جيدة جدًا، معقبًا: "معنديش مشكلة إن مصر تستلف مليار أو اتنين عشان نطور التعليم".



وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن هناك نماذج لناس ناجحة قادرة على الهام الشعب بأن الفهلولة ليست وسيلة للنجاح، معقبًا: "مع احترامي لمحمد رمضان ومرتضى منصور، دول عملوا لينا إيه".



ولفت إلى أن الدولة نجحت في كافة الملفات التي دخلت فيها مؤخًرا، ولكنها حتى الآمن لم تدخل ملف بناء الإنسان المصري، مستطردًا: "لو استمرينا على هذا النحو هنفضل نبني في الحجر، وهنسيب البشر".

