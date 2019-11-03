عاجل.. تأييد حكم حبس أحمد عبدالله محمود بسبب تبديد وصل أمانة

أيدت محكمة الاستئناف معاقبة الفنان أحمد عبدالله محمود بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، حيث تعود أحداث الواقعة عندما حررت طليقته الفنانة سارة نخلة، محضرًا ضده ، تتهمه بعدم سداد إيصال أمانة.





وكان الفنان أحمد عبدالله محمود قد قام بعمل معارضة، حيث اعترض على ان يكون التوقيع علي إيصال الأمانة توقيعه، وبعد تحويل الواقعة للخبير الشرعي ثبت صحة توقيعه فصدر قرار التأييد بالحكم .





لتذهب بعدها القضية لمحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بعد تغيب عبدالله عن الحضور وهروبة من تنفيذ الحكم.