Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تأييد حكم حبس أحمد عبدالله محمود بسبب تبديد وصل أمانة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:11 م
Advertisements
أحمد عبد الله محمود
أحمد عبد الله محمود
نور طلعت
Advertisements
أيدت محكمة الاستئناف معاقبة الفنان أحمد عبدالله محمود بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، حيث تعود أحداث الواقعة عندما حررت طليقته الفنانة سارة نخلة، محضرًا ضده ، تتهمه بعدم سداد إيصال أمانة.

وكان الفنان أحمد عبدالله محمود قد قام بعمل معارضة، حيث اعترض على ان يكون التوقيع علي إيصال الأمانة توقيعه، وبعد تحويل الواقعة للخبير الشرعي ثبت صحة توقيعه فصدر قرار التأييد بالحكم .

لتذهب بعدها القضية لمحكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بعد تغيب عبدالله عن الحضور وهروبة من تنفيذ الحكم.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

شووت ostora: مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر yalla shoot يلا شوت i7sry اونلاين ماتش بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر NOW

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ ساعتين

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 8 ساعات

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ يوم

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعة

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة سلافيا براج

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:18 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

09:17 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

08:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status