لجنة إسبانية تصنف مباراة برشلونة وسلافيا براج " بالخطيرة "

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد أن اللجنة الوطنية لمكافحة العنف والعنصرية والكراهية التي تقام تظهر في ملاعب كرة القدم قد صنفت مباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي والتي ستقام في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا ستكون عالية الخطورة .

ومن المنتظر أن تلعب المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب إستاد الكامب نو بعد أن إلتقيا في الجولة الماضية على ملعب براج ونجح رفقاء ليونيل ميسي في العودة بالفوز بهدفين مقابل هدف ليؤمنوا صدارتهم للمجموعة .

ويحتاج أبناء إرنستو فالفيردي إلى تحقيق الفوز من أجل الإقتراب أكثر من الوصول للدور ثمن النهائي من البطولة والتي يتصدر فيها الفريق المجموعة السادسة بسبعة نقاط متفوقًا على إنتر ميلان وبروسيا دورتموند الألماني بثلاثة نقاط .

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد الأسباني لكرة القدم قد قامت بتأجيل مباراة برشلونة وريال مدريد والتي كان مقرراً لها يوم السبت الماضي وتم تأجيلها إلى يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر بسبب المظاهرات التي قامت بها الجماهير في إقليم كتالونيا مطالبة بالإستقلال .



