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موعد مبارايات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:01 م
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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
عبد الرحمن السيد
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تعود من جديد بطولة دوري أبطال أوروبا لتصدر الواجهة الرياضية خلال الأسبوع الحالي، عقب توقف منافسات الدوريات المحلية، ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

- برشلونة ضد سلافيا براج
وتقام مباراة برشلونة الإسباني ضد سلافيا براج التشيكي، غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة .
- ليفربول ضد جينك
وتقام مباراة ليفربول ضد جينك، غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .
- نابولي ضد سالزبورج
وتقام مباراة نابولي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.
- تشيلسي ضد آياكس
وتقام مباراة تشيلسي ضد آياكس غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .
- بوروسيا دورتموند الألماني ضد إنتر ميلان
وتقام مباراة بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان الإيطالي غدًا الثلاثاء في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .
- بايرن ميونيخ ضد أوليمبياكوس
وتقام مباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد أوليمبياكوس بعد غدًا الأربعاء، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.
- لوموكوتيف موسكو ضد يوفنتوس
وتقام مباراة لوموكوتيف موسكو ضد يوفنتوس، بعد غدًا الأربعاء في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة .
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الكلمات المفتاحية

ليفربول دوري أبطال أوروبا توتنهام ضد ايفرتون توتنهام برشلونة

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