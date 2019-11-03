أحمد موسى: الدولة صرفت علاج التقزم لحوالي 5665 طفلًا

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جديدة عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح الخاصة بالكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا؛ موضحا أنها بدأت في نوفمبر 2018 ومستمرة حتى اليوم، حيث تم فحص 9 ملايين و231 ألف مواطن، لافتا إلى أن ما يزيد عن 3 ملايين موطن مصابين بالأنيميا.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن العلاج صرف إلى 103 ألف مواطن من المصابين بالأنيميا بينما المصابين بالسمنة حوالي مليون مواطن، والعلاج صرف لحوالي 22 ألف مواطن منهم.





وأضاف الإعلامي أنه تم صرف علاج لحالات التقزم لحوالي 5665 طفل، متابعًا: "أعداد من تلقى التوعية والفحص الأكلينكي للثدي حوال 2 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بالمرأة".



