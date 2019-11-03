Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى: الدولة صرفت علاج التقزم لحوالي 5665 طفلًا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جديدة عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح الخاصة بالكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا؛ موضحا أنها بدأت في نوفمبر 2018 ومستمرة حتى اليوم، حيث تم فحص 9 ملايين و231 ألف مواطن، لافتا إلى أن ما يزيد عن 3 ملايين موطن مصابين بالأنيميا.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن العلاج صرف إلى 103 ألف مواطن من المصابين بالأنيميا بينما المصابين بالسمنة حوالي مليون مواطن، والعلاج صرف لحوالي 22 ألف مواطن منهم.

وأضاف الإعلامي أنه تم صرف علاج لحالات التقزم لحوالي 5665 طفل، متابعًا: "أعداد من تلقى التوعية والفحص الأكلينكي للثدي حوال 2 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بالمرأة".

وأكمل: "مصر كانت تنفق على أدوية علاج فيروسي سي 3.8 مليار جنيه سنويا وهذا تم توفيره الأن".
Advertisements

أخبار تهمك

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة سلافيا براج

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ يوم

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

شووت ostora: مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر yalla shoot يلا شوت i7sry اونلاين ماتش بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر NOW

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ حوالي 6 ساعات

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:18 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

09:17 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

08:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status