Advertisements
أحمد موسى: الدولة صرفت علاج التقزم لحوالي 5665 طفلًا
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:00 م
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جديدة عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح الخاصة بالكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا؛ موضحا أنها بدأت في نوفمبر 2018 ومستمرة حتى اليوم، حيث تم فحص 9 ملايين و231 ألف مواطن، لافتا إلى أن ما يزيد عن 3 ملايين موطن مصابين بالأنيميا.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن العلاج صرف إلى 103 ألف مواطن من المصابين بالأنيميا بينما المصابين بالسمنة حوالي مليون مواطن، والعلاج صرف لحوالي 22 ألف مواطن منهم.
وأضاف الإعلامي أنه تم صرف علاج لحالات التقزم لحوالي 5665 طفل، متابعًا: "أعداد من تلقى التوعية والفحص الأكلينكي للثدي حوال 2 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بالمرأة".
وأكمل: "مصر كانت تنفق على أدوية علاج فيروسي سي 3.8 مليار جنيه سنويا وهذا تم توفيره الأن".
Advertisements