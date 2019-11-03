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بيراميدز يكرر فوزه على يانج أفريكانز ويعبر إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:50 م
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بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
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تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما كرر فوزه على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب بدور الـ 32 الثاني من المسابقة والتي أقيمت مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

بيراميدز يكرر فوزه على يانج أفريكانز ويعبر إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية

وبدأ بيراميدز مسلسل الأهداف في الدقيقة 29 عن طريق إيريك تراوري قبل أن يضاعف محمد فاروق النتيجة في الدقيقة 80، وفي الوقت بدل الضائع ومن تمريرة سحرية للبوركيني تراوري، سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني.

وكان بيراميدز حقق الفوز ذهابا في تنزانيا بهدفين مقابل هدف ليكرر الفريق الأزرق فوزه على يانج أفريكانز ويحجز مقعده في دور المجموعات.

وبدأ الفرنسي سيباستيان ديسابر المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: رجب بكار – عبد الله بكري – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد فتحي

الهجوم: إريك تراوري – عبد الله السعيد - محمد فاروق

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