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أبوشقة يكشف آخر التطورات بشأن قانون المحليات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:58 م
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بهاء أبوشقة
بهاء أبوشقة
أمنية فوزي
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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إننا بحاجة لقانون فيما يخص مجلس النواب أو الشيوخ، لافتًا إلى أنهم أمام تأسيس لـ استقرار سياسي، وأن الاستقرار السياسي لا يأتى إلا إذا كنا أمام انتخابات وفقًا للمادة 5 من الدستور الذي ينص على التعدد الحزبي والتداول السلمي للسلطة، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون أمامنا على الأقل حزبين سياسيين يتنافسون مما يؤدي لتعددية سياسية وانتخابات.

وتابع "أبو شقة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "القوانين ستأتي من الحكومة على قدر علمي خلال الأشهر القليلة المقبلة سنكون أمام مشروعات القوانين الخاصة بالبرلمان والشيوخ".

وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون المحليات شبه جاهز، وقد يطرح قريبًا جدا للمناقشه ثم إصداره.
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قانون المحليات توك شو بهاء أبوشقة اخبار مصر

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