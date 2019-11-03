أحمد موسى يطالب النواب بالتحقق من إعادة مليون مواطن لبطاقات التموين

طالب الإعلامي أحمد موسى، بالتحقق من إعادة مليون و800 ألف مواطن لبطاقات التموين، متسائلًا: "هل تم بالفعل إعادتهم للمنظومة؟ هل تم حسم جميع الطلبات التي جاءت للتموين بشأن التظلمات؟ هل التموين ترسل رسائل عن سبب الاستبعاد من بطاقة التموين أم ترسل رسائل غير واضحة؟".



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إنه يجب أن توضح وزارة التموين للمواطن أسباب الاستبعاد من بطاقة التموين سواء بسبب راتبه أو سيارته أو أملاكه أو غيره.



وأضاف الإعلامي أنه يجب أن يكون هناك شفافية فيما تصدره وزارة التموين من أرقام، مناشدًا الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب تشكيل لجان للتأكد من صحة الرقم الذي أصدرته وزارة التموين.

