فوز مركز شباب الفيوم وتعادل ناصر بنى سويف بالقسم الثالث

أقيمت مباريات الأسبوع الرابع بدوري القسم الثالث بالمجموعة الرابعة والتى تضم اندية بنى سويف والفيوم وتم تقسيم مباريات الاسبوع على 3 أيام، بدأت بمباراتين على ملاعب اندية محافظة بني سويف.



ونجح فريق شباب الفيوم، في تحقيق الفوز على نظيره فريق مركز شباب سمسطا، بهدف نظيف عن طريق لاعبه دعبس، ويخطف شباب الفيوم 3 نقاط في غاية الأهمية في مشواره بالمنافسة، ويقفز للترتيب الرابع، بعد آداء قوي في ملعب سمسطا وزادت أوجاع سمسطا بعد الخسارة على ملعبه، ويعود من جديد للنتائج السلبية، بعدما انتصر على فريق شباب طامية الأسبوع الماضي في عقر داره، ويخفق في مواصلة الانتصارات، ليتراجع إلى الترتيب التاسع بجدول الترتيب.



فيما استطاع فريق مطرطارس أن يتعادل مع نظيره شباب ناصر بني سويف، بنتيجة 1–1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ناصر بني سويف، ويخطف نقطة ثمنية وغالية في مشواره بالقسم الثالث، ويحافظ على بقائه بالترتيب الثاني.



وفي المقابل شباب ناصر لم يستطع أن يستغل إقامة المباراة على ملعبه، ويخسر نقطتين مهمتين في مشواره بالقسم الثالث، وفي المجموعة الرابعة، ليحتل الترتيب السابع برصيد 4 نقاط..



وتستكمل باقي مباريات الجولة الرابعة، يومي الإثنين والثلاثاء، حيث تقام مباراة شباب أبشواي وفريق عاملين غارب، على ملعب أبشواي الإثنين، بينما الثلاثاء تقام مباريات أبوكساه مع شباب طامية، ورأس غارب مع الواسطى، وشباب ببا مع شباب سنورس.



وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1 - الواسطى 9 نقاط

2 - مطرطارس 8 نقاط

3 - عاملين غارب 7 نقاط

4 - شباب الفيوم 6 نقاط

5 - شباب إطسا 5 نقاط

6 - شباب سنورس 4 نقاط

7 - ناصر بني سويف 4 نقاط

8 - رأس غارب نقاط 4

9 - شباب سمسطا 3 نقاط

10 – أبوكساه نقطتين

11 - شباب ببا 1

12 - شباب أبشواي 1

13 - شباب طامية 0