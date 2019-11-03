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24 فبراير المقبل.. أولى جلسات طعن المتهمين بفض اعتصام رابعة 

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:55 م
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بوابة الفجر
طارق حافظ
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حددت محكمة النقض جلسة 24 فبراير المقبل،  كأولى جلسات نظر طعن رقم ١٧٣٢٤ لسنة ٨٩ ق للمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا فض اعتصام رابعة العدوية وتعقد الجلسة أمام دائرة الاثنين "ب".

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في سبتمبر من العام الماضي أحكاما متفاوتة بحق ٧٣٩ متهما بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.


كانت النيابة أسندت للمتهمين اتهامات عديدة في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول  من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وآخرين
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