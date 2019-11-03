20 لاعبا في قائمة كوكاكولا لمواجهة النجوم بالقسم الثاني



أعلن ممدوح عبدالحي، المدير الفني لفريق كوكاكولا، قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة نجوم المستقبل، في الثالثة عصراَ الإثنين، على ستاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري بالقسم الثاني.



وتضم القائمة كل من: " محمد علي ميلا، حمد صالح، أحمد سعيد، مصطفى عبدالوهاب، أكرم عبدربه، معتز نجيب، كريم عرفات، محمود عيد، كريم صلاح، كريم عبدالنبي، اسلام أحمد، ايهاب عبدالمقصود، أحمد حسن، محمد علاء، أسامة سعيد، إريك، أحمد عبدالمنعم، محمد عصام، أنس محمد علي، محمد ناجي جدو.



ويحتل فريق كوكاكولا المركز السادس برصيد ٣ نقاط في جدول الدوري، فيما يأتي فريق النجوم في المركز السابع برصيد نقطتين .



مواجهات نارية للنجوم ووالترسانة والداخلية والنصر وشبين بالقسم الثاني



تقام في الثانية والنصف من عصر الإثنين 6 مباريات نارية، في المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة للقسم الثاني، حيث تشهد الجولة الثالثة أكثر من مباراة ساخنه أهمها، بتروجت مع سيراميكا ، ومنتخب السويس مع النصر، والزرقا مع الداخلية.



ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :



1 - بتروجت مع سيراميكا



يشهد استاد الجيش الثالث بالسويس، صدّام مرتقب، يجمع بين فريق بتروجت صاحب المركز الرابع بقيادة محمد عوده برصيد 4 نقاط مع فريق سيراميكا كليوباترا المتصدر بقيادة هيثم شعبان برصيد 6 نقاط ٠،

وشهدت الجولة السابقة فوز بتروجت على الداخلية بهدف جون مانجا،

وفوز سيراميكا على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف شادى حسين هدفين وأحمد غنيم هدف.



2- منتخب السويس مع النصر

على استاد السويس الجديد، يلتقي منتخب السويس وصيف المجموعة بقبادةمحمد صلاح برصيد 6 نقاط من فريق النصر صاحب المركز الحادي عشر بدون رصيد من النقاط بعد أن تلقى الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف من سيراميكا كليوباترا، وكان منتخب السويس فاز على كوكاكولا بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين خالد لطفي وعلى حسي.



3- - القناة مع جمهورية شبين

على استاد القناة القديم بالإسماعيلية، يستضيف فريق القناة صاحب المركز الثالث بقيادة حمزه الجمل فريق جمهورية شبين صاحب المركز الخامس بقيادة محمد الرشيدي، ويدخل كلا الفريقان اللقاء برصيد 4 نقاط، وحقق الفريقان الفوز الأسبوع الماضي، فاز فريق القناة على المريخ بهدف أحمد مصطفى لالا، وفاز جمهورية شبين على الزرقا بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين مصطفى زيكو.



4- - كوكاكولا مع النجوم

على استاد كلية الشرطة، يلعب فريق كوكاكولا صاحب المركز السادس بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 3 نقاط مع فريق النجوم صاحب المركز السابع بقيادة رمضان السيد برصيد نقطتين، وشهدت المباراة السابقة، هزيمة كوكاكولا بهدفين مقابل هدف من منتخب السويس، وتعادل النجوم مع الترسانة بهدف في الوقت الضائع بمعرفة محمود صابر .



5 - الترسانة مع المريخ



على استاد الترسانة، يواجه فريق الترسانة صاحب المركز التاسع بقيادة مؤمن عبد الغفار برصيد نقطة فريق المريخ صاحب المركز العاشر بقيادة أشرف خضر بنفس الرصيد نقطة وحيدة، وشهدت الجولة الماضية، تعادل الترسانة مع النجوم بهدف أحمد عارف توتى، وتلقى المريخ الهزيمة من القناة بهدف.



6- الزرقا مع الداخلية



على ملعب رأس البر في دمياط، يحل فريق الداخلية صاحب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، بقيادة هشام زكريا ضيفاً ثقيلاً على فريق الزرقا صاحب النقطة الوحيدة من التعادل مع المريخ في الأسبوع الأول.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 6 نقاط

2- منتخب السويس 6 نقاط

3- القناة 4 نقاط

4- بتروجت 4 نقاط

5- جمهورية شبين 4 نقاط

6- كوكاكولا 3 نقاط

7- النجوم نقطتين

8- الزرقا نقطة وحيدة

9- الترسانة نقطة وحيدة

10- المريخ نقطة وحيدة

11- النصر بلا نقاط

12- الداخلية بلا نقاط