تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الكالتشيو لحظة بلحظة (تغطية مباشرة)

مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ميلان مع فريق لاتسيو والتي ستقام اليوم الأحد 3 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان سيرو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي KOORA STAR وستكون تلك المباراة تنافسيه كبيرة بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط والارتقاء في جدول ترتيب الدوري خلال الفترة المقبلة YALA SHOOOT PLUS.





يلا لايف تابع المباراة بدون تقطيع بين فريق ميلان وفريق لاتسيو بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعبر البث المباشر الأسطورة ALASTORA، وستقام المباراة بين ميلان ولاتسيو في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة YALA KOORA، وسوف تقام المباراة في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب.





كورة ستار وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الايطالي على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات KOORA LIVE وستذاع مباراة فريق ميلان مع فريق لاتسيو عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD ويسعى ميلان لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الكالتشيو خلال الفترة الأخيرة GOAL KOORA.





يلا كورة وكان قد نجح فريق يوفنتوس بالأمس في تعزيز صدارته للدوري الإيطالي بعد الفوز على فريق تورينو بنتيجة هدف نظيف أحرزه الهولندي ماتياس دي ليخت YALA SHOOOT PLUS بينما فاز فريق إنتر ميلان أيضا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بعد تأخره في النتيجة KOORA ONLINE ويتنافس الثنائي حتى الآن حتى لقب الكالتشيو هذا الموسم في ظل تراجع مستوى ونتائج فريق نابولي هذا الموسم.







