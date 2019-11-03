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تفاصيل فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية (جسور الخير 6) بدهب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:44 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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بدأت اليوم فعاليات قافلة جسور الخير (6) الطبية والبيطرية في مدينة دهب، والتي تنظمها جامعة المنصورة بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من 2 - 6 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع كلًا من شركتي سيديكو وفاركو للأدوية.

يشلر أن القافلة شهدت إقبالًا من أهالي المدينة والمناطق المُحيطة بها حيث صرح الدكتور عادل التابعي زغلول – المدير الفني للقافلة بأنه تم توقيع الكشف الطبي على ٣٣٣ حالة من الأهالي في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة القلب، الكلى والمسالك البولية، اﻷوعية الدموية، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة).

كما تم صرف العلاج لهم بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، وكذلك تحويل ٦ حالات ﻹجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة، بالإضافة إلى تقديم توعية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية حول مشكله تسوس وتصبغ وتلون الأسنان وطرق علاجها وكيفية استخدام فرشاة الأسنان وكيفية المحافظة عليها.

كذلك قامت القافلة الطبية البيطرية بزيارة بعض التجمعات بالبلوهول ووادي البيضا وأسفرت جهودها حسب ما صرح به الدكتور عبد المنعم منتصر – وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع عن توقيع الكشف الطبي البيطري على ٥٠٠ رأس من الماعز ٤٠٠ من الجمال وقد تم صرف العلاج لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية للقافلة وكذلك تقديم التوعية والارشادات اللازمة للمربيين بهذه التجمعات.

وجدير بالذكر أن سلسلة قوافل جسور الخير التي تنظمها جامعة المنصورة منذ عام 2018م تأتي في إطار خطة المجلس الأعلى للجامعات لنشر الرعاية الصحية في كافة محافظات الجمهورية، ودعمًا وتبنيًا للمبادرات الرئاسية، وتحقيقًا لمبدأ مُساهمة الجامعات المصرية وقيامها بدورها المجتمعي في سبيل نشر وتوفير الرعاية الصحية لأكبر عدد من مُدن وقُرى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.
تفاصيل فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية (جسور الخير 6) بدهب
تفاصيل فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية (جسور الخير 6) بدهب
تفاصيل فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية (جسور الخير 6) بدهب
تفاصيل فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية (جسور الخير 6) بدهب
تفاصيل فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية (جسور الخير 6) بدهب
تفاصيل فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية (جسور الخير 6) بدهب
تفاصيل فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية (جسور الخير 6) بدهب
تفاصيل فعاليات اليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية (جسور الخير 6) بدهب
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