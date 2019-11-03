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مي فاروق: لهذا السبب مشاركتي مختلفة في مهرجان الموسيقى (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:41 م
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مي فاروق
مي فاروق
سعد نبيل - تصوير: عبير أحمد
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أعربت الفنانة مي فاروق، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة أن مشاركتها مختلفة هذه المرة بسبب تكريمها خلال هذه الدورة.

وتوجهت "فاروق" خلال كلمتها، في افتتاح حفلات اليوم الثالث من المهرجان، بالشكر لأسرتها، ولوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، والفرقة الموسيقية التي صاحبتها بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي، والجمهور، وصديقتها الفنانة ريهام عبدالحكيم التي حرصت على مساندتها من وراء الكواليس.

وبعدها، واصلت "مي" المسرح فرقتها، بتقديم باقة متنوعة من الأغاني الكلاسيكية التي ألهبت حماس الجمهور.
وتستمر فاعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور حتى ١١ نوفمبر الجاري، وتضم 37 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.
وتأتي حفلات المهرجان على النحو التالي:

يوم الاثنين 4 نوفمبر، الفنانة آيات عامر "مصر"، والفنان فؤاد زبادي "المغرب"، وجهاد عقل "لبنان"، والفنان محمد الحلو "مصر"، وفرقة "الحفني" قبادة الموسيقار هشام نبوي.

الثلاثاء 5 نوفمبر، يحيي الحفل الأول الفنان فرات قدوري "العراق"، والحفل الثاني الفنانة سوما "مصر"، يعقبه حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر "مصر"، بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.

الأربعاء 6 نوفمبر، حفل الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.

الخميس 7 نوفمبر، صولو عود الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، ثم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، يعقبه صولو "تشيللو" عماد عاشور، ثم حفل الفنان علي الحجار، قيادة المسترو أحمد عامر.
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