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قبل نوة المكنسة.. تطهير شنايش الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تستعد محافظة الإسكندرية، لإستقبال نوة المكنسة منتصف الشهر الجاري، من خلال حملات كبرى في شوارع الأحياء،من أجل تطهير شنايش الأمطار، حتى لا تتسبب في غرق الشوارع.

ووفقا لتوجيهات اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، وتعليمات العميد أركان حرب فادي وديع رئيس حي وسط، وبحضور السكرتير العام للحي، ومدير عام منطقة وسط للصرف الصحي.

تم اليوم الأحد تطهير شنايش الامطار اسفل نفق منشا، وبمنزل ومطلع كوبري محرم بك، وكذا تطهير كافة المناطق التي تعرضت للاختناق خلال النوة الاخيرة باستخدام العربة المدمجة والعربة النافوري، كما تم تطهير المطابق بمنطقة نادي الصيد.

وحسب ما أعلن الحي، فإنه جاري استمرار حملة التطهير بشكل يومي، حتى الانتهاء من تطهير المنطقة بالكامل، لمنع تكرار غرق المنطقة خلال النوات القادمة.

وقام قام اللواء سمير صدقي، رئيس حي العامرية أول، اليوم الأحد، يرافقه  محمد عبدالله سكرتير عام الحي ومدير إدارة الطرق والمرافق ومدير إدارة الصرف الصحي والإدارات المعنية بالحي بمتابعة إستكمال أعمال إنشاء خط طرد لتصريف مياه الأمطار بمنطقة قشوع والتي تضررت من موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإسكندرية خلال الفترة السابقة.
قبل نوة المكنسة.. تطهير شنايش الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
قبل نوة المكنسة.. تطهير شنايش الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
قبل نوة المكنسة.. تطهير شنايش الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
قبل نوة المكنسة.. تطهير شنايش الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
قبل نوة المكنسة.. تطهير شنايش الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
قبل نوة المكنسة.. تطهير شنايش الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
قبل نوة المكنسة.. تطهير شنايش الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
قبل نوة المكنسة.. تطهير شنايش الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
قبل نوة المكنسة.. تطهير شنايش الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
قبل نوة المكنسة.. تطهير شنايش الأمطار في شوارع الإسكندرية (صور)
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