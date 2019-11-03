يلا شوت NOW مشاهدة مباراة بارادو وكمبالا سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف SPORTS المفتوحة ماتش بارادو الآن NOW

نتيجة وملخص مباراة كمبالا سيتي ونادي بارادو بث مباشر Kampala City vs Paradou فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية مباريات اليوم 3 نوفمبر 2019 يلا كورة مباشر فى منافسات الإياب من الدور الـ32 مكرر فى البطولة الافريقية مشاهدة مباريات اليوم من رابط كورة مباشر مع متابعة متوالية للقاء عبر موقع الفجر الرياضي.

مشاهدة مباراة كمبالا سيتي ونادي بارادو

مشاهدة مباراة كمبالا سيتي مع نادي بارادوب مشاهدة مباريات اليوم مباشر عبر موقع الفجر فى منافسات البطولة الافريقية بث مباشر مباريات اليوم من رابط يلا كورة فى توقيت الساعة العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة بث مباشر مباريات اليوم من رابط موقعنا الفجر الرياضي بدون تقطيع.