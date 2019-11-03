Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة بارادو وكمبالا سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف SPORTS المفتوحة ماتش بارادو الآن NOW

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

نتيجة وملخص مباراة كمبالا سيتي ونادي بارادو بث مباشر Kampala City vs Paradou فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية مباريات اليوم 3 نوفمبر 2019 يلا كورة مباشر فى منافسات الإياب من الدور الـ32 مكرر فى البطولة الافريقية مشاهدة مباريات اليوم من رابط كورة مباشر مع متابعة متوالية للقاء عبر موقع الفجر الرياضي.

 

مشاهدة مباراة كمبالا سيتي ونادي بارادو

مشاهدة مباراة كمبالا سيتي مع نادي بارادوب مشاهدة مباريات اليوم مباشر عبر موقع الفجر فى منافسات البطولة الافريقية بث مباشر مباريات اليوم من رابط يلا كورة فى توقيت الساعة العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة بث مباشر مباريات اليوم من رابط موقعنا الفجر الرياضي بدون تقطيع.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

شووت ostora: مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر yalla shoot يلا شوت i7sry اونلاين ماتش بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر NOW

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة سلافيا براج

منذ ساعة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ حوالي 6 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ يوم

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:18 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

09:17 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

08:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status