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وائل الإبراشي: التهكم والتنمر على أحمد فلوكس هدفه الجيش والشرطة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:39 م
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أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
كساب أحمد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن التهكم والتنمر من الفنان أحمد فلوكس، بسبب إجرائه جولات في المدارس، لتعميق الشعور الوطني، مستغلًا دوره في فيلم الممر، ليس هدفه "فلوكس" فقط، ولكنه يهدف للتهكم من كافة شهداء الجيش والوطن.

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية" on e"، مساء الأحد، أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بالتهكم على هذا الأمر، من خلال الحديث بأن الشهيد أحمد فلوكس يقوم بزيارة المدارس، مستطردًا: "عايز تحول الموضوع لنكتة والناس تضحك يعني ماشي، لو فلوكس بالغ في الاعتزاز بدوره في فيلم الممر، مش مشكلة".

وأشار إلى أن الفنان أحمد فلوكس يعمل على تعميق دوره الوطني في نفوس المصريين، وهذا الأمر ليس فيه أي مشكلة.
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الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي فيلم الممر احمد فلوكس أخبار مصر

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