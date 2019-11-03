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محمد خضير: مصر في مرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:39 م
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مؤشرات اقتصادية
مؤشرات اقتصادية
أمنية فوزي
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قال محمد خضير، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر حاليًا في مرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي المثمر بفضل المؤسسات الدولي.

وأوضح "خضير"، خلال حواره مع الإعلامي إٍسماعيل حماد، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحركت سريعا على كافة المسارات الهيكيلة والاقتصادية والإصلاحات التشريعية طوال الـ6 سنوات الماضية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والخلل الذي كان موجودا في كافة الاتجاهات، لافتًا إلى أن تصريح صندوق النقد الدولي بأن مصر ستصبح واحدة من الدول الدافعة لنمو الاقتصاد العالمي يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، موضحا أن مؤشرات قياس الأداء العالمية تتمثل في شهادة التصنيف الائتماني وشهادات المؤسسات الدولية، مؤكدا أن المستثمرين يجدون في مصر فرصا استثمارية واعدة بفضل المناخ الاستثمار الجاذب للاستثمار.

وأشار إلى أن الدولة تحركت في العديد من المسارات والقطاعات، سواء في الزراعة أو الصناعة أو التجارة بشكل ضخم غير مسبوق منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، لتصل في النهاية إلى قمة النجاح في تنفيذ أقوى برنامج لإصلاح الاقتصاد.
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الكلمات المفتاحية

هيئة الاستثمار صندوق النقد الدولي ثمار الاصلاح الاقتصادي المناطق الحرة

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