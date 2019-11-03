رئيس "تشريعية البرلمان": نحن نؤسس لاستقرار سياسي

قال المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إنه لم يصل حتى الآن إلى اللجنة التشريعة تشريعات تتعلق بمجلس الشيوخ والنواب.



وأضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أنه يعتقد أننا في الفترة الوجيزة المقبلة قد نشهد وصول هذه التشريعات؛ لأننا أمام استحقاق دستوري واجب التنفيذ، وهذا يحتاج لقانون ينظم المعايير سواء بالقائمة المغلقة أو غيرها.



وتابع: "نحتاج لقانون فيما يخص مجلس النواب أو الشيوخ، وأعتقد أننا نؤسس لاستقرار سياسي، والاستقرار السياسي لا يتأتي إلا إذا كنا أمام انتخابات وفقًا للمادة 5 من الدستور والتى تنص على التعدد الحزبي والتداول السلمي للسلطة".

