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المناطق الأثرية بالفيوم تستقبل وفد من دارسي الآثار الإيطاليين

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:36 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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استقبلت المناطق الأثرية بالفيوم، اليوم الاحد، وفد من دارسى الآثار الإيطاليين يتكون من 34 فرد صرح بذلك سيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم وأضاف أن الوفد قام بزيارة معبد قصر الصاغة شمال بحيرة قارون، ومنطقة ديميه السباع والتقوا مع اعضاء البعثة الايطالية التى تعمل بالمنطقة واستمعوا الى شرح من ستيفانيا الفرانوا نائبة مدير البعثة عن تاريخ المنطقة وما تم من أعمال الحفائر التى بدأت منذ عام 2001 ومستمرة حتى الآن.

كما قام الوفد بزيارة معبد مدينة ماضى فى مركز أطسا ورافقهم من منطقة آثار الفيوم، ياسر يوسف عبدالستار وحسن مصطفى محمد، مفتشى الأثار.

ومن المقرر أن يقوم الوفد غدًا الاثنين بزيارة هرمى هوارة واللاهون ومشاهدة حجرة الدفن الملكية للملك سنوسرت الثانى باللاهون والتى افتتحت فى 28 يونيو الماضي، كما يزور الوفد منطقة أم الأثل الأثرية ومعبد قصر قارون.

المناطق الأثرية بالفيوم تستقبل وفد من دارسي الآثار الإيطاليين
المناطق الأثرية بالفيوم تستقبل وفد من دارسي الآثار الإيطاليين
المناطق الأثرية بالفيوم تستقبل وفد من دارسي الآثار الإيطاليين
المناطق الأثرية بالفيوم تستقبل وفد من دارسي الآثار الإيطاليين
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