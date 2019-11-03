التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون في ليلة إصابة جوميز المروعة بالبريميرليج (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق مواجهة فريقي توتنهام هوتسبير مع إيفرتون على ملعب الجوديسون بارك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل ديلي آلي هدف فريق توتنهام الوحيد في المباراة بالدقيقة 63 من المباراة، بينما أحرز اللاعب التركي توسون هدف التعادل لصالح ايفرتون في الدقيقة 97 من اللقاء.





وخرج جوميز لاعب ايفرتون من المباراة بعد التدخل العنيف من الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 84 بعد تدخله القوي على كاحل اللاعب البرتغالي جوميز.





وتلقى هيونج سون مين البطاقة الحمراء بعد هذا التدخل بشكل مباشر في اللقاء، وأكمل توتنهام المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب الكوري.





ورفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بينما يحل فريق إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.





بكاء سون بعد تسببه في إصابة عنيفة لأندريه جوميز لاعب إيفرتون





