Advertisements
Advertisements
Advertisements

التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون في ليلة إصابة جوميز المروعة بالبريميرليج (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:37 م
Advertisements
توتنهام وايفرتون
توتنهام وايفرتون
احمد عصام
Advertisements
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق مواجهة فريقي توتنهام هوتسبير مع إيفرتون على ملعب الجوديسون بارك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ديلي آلي هدف فريق توتنهام الوحيد في المباراة بالدقيقة 63 من المباراة، بينما أحرز اللاعب التركي توسون هدف التعادل لصالح ايفرتون في الدقيقة 97 من اللقاء.

وخرج جوميز لاعب ايفرتون من المباراة بعد التدخل العنيف من الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 84 بعد تدخله القوي على كاحل اللاعب البرتغالي جوميز.

وتلقى هيونج سون مين البطاقة الحمراء بعد هذا التدخل بشكل مباشر في اللقاء، وأكمل توتنهام المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب الكوري.

ورفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بينما يحل فريق إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

بكاء سون بعد تسببه في إصابة عنيفة لأندريه جوميز لاعب إيفرتون



أهداف مباراة - إيفرتون 1 × 1 توتنهام


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة توتنهام وايفرتون توتنهام ضد ايفرتون بكاء سون على اصابه لاعب ابفرتون بكاء سون

أخبار تهمك

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

شووت ostora: مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر yalla shoot يلا شوت i7sry اونلاين ماتش بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر NOW

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 9 ساعات

فالفيردي ينشر الهلع في برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ ساعة الا ربع

نقابة الموسيقيين: "الشرنوبي مش هينفع يشتغل"

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ ساعة و نصف

ميسي يحسم موقف فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ ربع ساعة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نيوكاسل وإيفرتون يتعادلا إيجابيًا في الدوري الإنجليزي

توتنهام يهزم فولهام بثنائية مثيرة في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح يغرد وحيدا في الصدارة

توتنهام يفتتح ملعبه الجديد بانتصار رائع على كريستال بالاس في البريميرليج

عاجل.. أزمة مدوية تواجه كلوب بعد إصابة صلاح

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون اليوم الأحد 3/11/2019 في الدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:02 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status