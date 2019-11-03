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شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:31 م
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MTV EMA 2019
MTV EMA 2019
أحمد جمال أحمد- فريدة أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز MTV EMA على موقع تويتر لقطات من وصول المغنية الشابة "مابل" والنجمة الصاعدة "أفا ماكس" والفرقة الكورية NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية MTV EMA في دورته لعام 2019.

ويحتضن فعاليات الحفل مركز FIBES Conference and Exhibition Centre، واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الشابة "بيكي جي".

وجاء ضمن قائمة المرشحين للجوائز الرئيسية بحفل جوائز MTV EMA، لجائزة أفضل أغنية ترشح كل من "أريانا جراني" عن أغنيتها "7 Rings"، و"بيلي إيليش" عن أغنيتها "bad guy"، ومغني الراب "ليل ناس إكس" عن أغنيته Old Town Road و"بوست مالون" عن أغنيته "Sunflower"، وشون مندس عن أغنيته "Señorita" بالإشتراك مع كاميلا كابيو.

ولجائزة أفضل "فيديو كليب" ترشح كل من فيديو أغنية "thank u، next" للنجمة "أريانا جراندي"، وفيديو كليب أغنية "bad guy" لـ "بيلي إيليش"، وفيديو كليب أغنية Old Town Road لمغني الراب "ليل ناس إكس"، وفيديو كليب اغنية "Con altura" للمغنية "روساليا"، وفيديو كليب أغنية ME للنجمة تايلور سويفت.
ولجائزة أفضل فريق غنائي، ترشح كل من فريق Blackpink الغنائي من كوريا الجنوبية، وفريق Little Mix النسائي من بريطانيا، وفريق CNCO اللاتيني، وفريق Monsta X من كوريا الجنوبية، وفريق 5 Seconds of Summer، وفريق "جوناس برزرس"، وفريق THE 1975، وفريق BTS.

ولجائزة أفضل فنان في العام ترشح كل من النجمة الشابة "أريانا جراندي"، والنجم "جاي بالفين"، و"مايلي سايرس"، والنجم الكندي الشاب "شون مندس"، والنجمة "تايلور سويفت".

ولجائزة أفضل فنان صاعد ترشح كل من المغنية الصاعدة "أفا ماكس"، والنجمة "بيلي أيليش"، و"لويس كابالدي"، و"مابيل".

ولجائزة أفضل تعاون غنائي، ترشح كل من فريق BTS عن تعاونهم الغنائي مع المغنية "هالسي" في اغنية "Boy with Luv"، ومغني الراب "ليل ناس إكس" عن تعاونه مع "بيلي راي سايرس" في أغنية Old Town Road، وتعاون الموزع الموسيقي مارك رونسون مع مايلي سايرس في أغنية "Nothing Breaks Like a Heart"، وتعاون المغنية اللاتينية "روزاليا" مع "جاي بالفين" في أغنية "Con altura"، والتعاون الغنائي بين النجم "شون مندس" والنجم "كاميلا كابيو" في أغنية "Señorita"، والتعاون الغنائي بين فريق The Chainsmokers و"بيبي ركسا" في أغنية "Call You Mine".
شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
شاهد.. لحظة وصول "مابل" و"أفا ماكس" و NCT 127 للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019
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