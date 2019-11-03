Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:18 م
Advertisements
مرتضى منصور
مرتضى منصور
هاني عصام
Advertisements
يرغب مسئولو نادي الزمالك في تعديل اللائحة خلال يناير المقبل وزيادة الاستبدال بحسب اللائحة التي صدرت من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة 

وحدد الجبلاية بداية الموسم 5 لاعبين استبدال لكل ناد لكن الزمالك استنفذ 4 لاعبين قبل بداية الموسم.

وباتت الصفقة الأقرب للزمالك قبل بداية الموسم هي المهاجم الصريح وقيد الكونغولي كابونجو كاسونجو لتدعيم خط الهجوم.

ويرغب مسئولو الزمالك في تعديل اللائحة حتى يتمكنوا من قيد أكبر عدد من الصفقات بسبب احتياجات الفريق العديدة في ميركاتو الشتاء.

وبات من حق الزمالك قيد لاعب واحد فقط خلال ميركاتو الشتاء في الوقت الذي يحتاج الفريق للتدعيم في أكثر من مركز.

وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بخوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وكانت آخر المواجهات التي لعبها الفريق على الصعيد القاري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وعلى الصعيد المحلي أمام المقاولون العرب والفوز بهدفين لهدف ببطولة الدوري.

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك 

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو  ، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور رياضة الزمالك والاهلي الزمالك الاهلي اتحاد الكرة

أخبار تهمك

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ ساعة و نصف

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 9 ساعات

شووت ostora: مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر yalla shoot يلا شوت i7sry اونلاين ماتش بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر NOW

منذ أقل من ساعة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ ربع ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ حوالي 4 ساعات

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

ميسي يحسم موقف فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

فالفيردي ينشر الهلع في برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:02 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

04:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status