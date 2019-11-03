يرغب مسئولو نادي الزمالك في تعديل اللائحة خلال يناير المقبل وزيادة الاستبدال بحسب اللائحة التي صدرت من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.





الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة





وحدد الجبلاية بداية الموسم 5 لاعبين استبدال لكل ناد لكن الزمالك استنفذ 4 لاعبين قبل بداية الموسم.





وباتت الصفقة الأقرب للزمالك قبل بداية الموسم هي المهاجم الصريح وقيد الكونغولي كابونجو كاسونجو لتدعيم خط الهجوم.





ويرغب مسئولو الزمالك في تعديل اللائحة حتى يتمكنوا من قيد أكبر عدد من الصفقات بسبب احتياجات الفريق العديدة في ميركاتو الشتاء.





وبات من حق الزمالك قيد لاعب واحد فقط خلال ميركاتو الشتاء في الوقت الذي يحتاج الفريق للتدعيم في أكثر من مركز.





وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بخوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وكانت آخر المواجهات التي لعبها الفريق على الصعيد القاري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، وعلى الصعيد المحلي أمام المقاولون العرب والفوز بهدفين لهدف ببطولة الدوري.





ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري





وجاءت القرعة كالآتي:





المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك





المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى





المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى





المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.



