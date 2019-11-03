مفاجأة.. مورينيو يقترب بشدة من العودة للدوري الإنجليزي

يقترب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق من العودة إلى التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال بوابة مورينيو الجديدة

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مورينيو يقترب بشدة من تدريب نادي أرسنال الإنجليزي خلال الفترة القادمة.





رحيل إيمري عن تدريب أرسنال

وأشارت التقارير إلى أن الإسباني أوناي إيمري مدرب نادي أرسنال أصبح مهدد بشكل كبير جدا بالرحيل عن النادي خلال الفترة القادمة بسبب النتائج والأداء السيئين في الفترة الأخيرة.





منافس أرسنال على التعاقد مع إيمري

وأكدت التقارير أن هناك منافسة شرسة تنتظر نادي أرسنال للتعاقد مع دوزيه مورينيو حيث يرغب نادي بايرن ميونخ أيضا في التعاقد معه لتدريب الفريق.





ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.





موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي غيماريش يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.