Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. مورينيو يقترب بشدة من العودة للدوري الإنجليزي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:26 م
Advertisements
مورينيو
مورينيو
حسام مجدي
Advertisements

يقترب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق من العودة إلى التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.


أرسنال بوابة مورينيو الجديدة

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مورينيو يقترب بشدة من تدريب نادي أرسنال الإنجليزي خلال الفترة القادمة.


رحيل إيمري عن تدريب أرسنال

وأشارت التقارير إلى أن الإسباني أوناي إيمري مدرب نادي أرسنال أصبح مهدد بشكل كبير جدا بالرحيل عن النادي خلال الفترة القادمة بسبب النتائج والأداء السيئين في الفترة الأخيرة.


منافس أرسنال على التعاقد مع إيمري

وأكدت التقارير أن هناك منافسة شرسة تنتظر نادي أرسنال للتعاقد مع دوزيه مورينيو حيث يرغب نادي بايرن ميونخ أيضا في التعاقد معه لتدريب الفريق.


ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.


موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي غيماريش يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيوكاسيل مورينيو الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 9 ساعات

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 22 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ يوم

فالفيردي ينشر الهلع في برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

ميسي يحسم موقف فالفيردي في برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ ساعة الا ربع

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 9 ساعات

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب ايفرتون في مباراة توتنهام وبكاء سون

منذ ربع ساعة

شووت ostora: مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر yalla shoot يلا شوت i7sry اونلاين ماتش بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر NOW

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

نزونزي على رادار أرسنال

سواريز يقترب من مزاملة النني في أرسنال

لعنة ليفربول تطارد توتنهام منذ دوري أبطال أوروبا

أليجري يلمح لاقترابه من الدوري الإنجليزي

عقده جديدة لأرسنال مع إيمري

آخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الخميس 24/10/2019: صحوة أرسنال - أزمة جديدة في ليفربول - تضحية أليجري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:02 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

04:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status