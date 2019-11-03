المصريون عن رفع الحد الأدنى للأجور: "ربنا يخلي الريس" (فيديو)

عرض برنامج "ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، تقرير مصور يرصد آراء المواطنين حول قانون زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع المعاشات، حيث أعلن الرئيس السيسي سابقا رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين في الدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200.



حيث قال أحد المواطنين: "قرار صائب، وحاجة كويسة"، وأشار آخر إلى أنه حتى يشعر المواطن بأثر هذا القرار لابد من مراقبة الأسعار في الأسواق، وأضاف مواطن آخر: "قرار حكيم والرئيس السيسي صادق في كل أفكاره، وأعماله مع الشعب المصري".



وأضافت مواطنة أن هذا القرار يحسب للرئيس السيسي، وسيخفف على المواطنين، متابعة: "ربنا يحميه ويخليه لينا، عمرنا ما هنلاقي حد زيه حامينا وحامي عيالنا".



هذا وقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم لمتابعة إجراءات تطبيق قرار رفع الحد الأدني للأجور.