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حمادة مرزوق يدخل بقوة دائرة المرشحين لتدريب مياه البحيرة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:27 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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دخل حمادة مرزوق ، نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني السابق لأندية طنطا واحد السعودي وبدر ومركز شباب كوم حمادة، بقوة دائرة الترشيحات لتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لنادى مياه البحيرة وذلك بعد أعتذار أحمدالشاذلي عن القيادة الفنية للفريق الاول.

ووفقاً للمعلومات الواردة من داخل مجلس الادارة، فإن فرص حمادة مرزوق كبيرة جدا لتدريب الفريق، نظراً لكونه الأفضل والمناسب لإمكانيات النادى المالية فى هذا التوقيت، بالإضافة لاعتباره واحدا من المدربين أصحاب الخبرات والقادرين على تطوير أداء ونتائج مياه البحيرة ضمن منافسات دوري القسم الثالث، والعودة به مرة أخرى الى الدورى الممتاز (ب)

وكانت لجنةالكرة بنادي مياه البحيرة قد تدولت أكثر من أسم مدرب بعد أعتذار أحمد الشاذلي عن القيادة الفنية وهم حمادة مرزوق نجم الأهلي والمدير الفني السابق لطنطا وشريف الخشاب نجم غزل المحلة والمدير الفني السابق لغزل المحلة ودمنهور و سمير سعد المدرب العام السابق لنادي الرجاء ومحمد علوش المدير الفني السابق لمركز شباب كوم حمادة ويوسف حمدي نجم الاتحاد السكندري والمدرب العام السابق لنادي الاتحاد والنادي الأوليمبي السكندري ومحمد جنيدي نجم غزل المحلة السابق المدير الفني السابق للحمام
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