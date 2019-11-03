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مبادرة دعم صحة المرأة: الكشف على 2 مليون سيدة خلال المرحلة الأولى (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:20 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن المرحلة الأولى من مبادرة دعم صحة المرأة شهدت إقبالًا عظيمة.

وأضاف "عبد العظيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أنه تم الكشف على 2 مليون سيدة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، مؤكدًا أن هناك درجة عالية من الوعي لدى المرأة المصرية.

وأشار رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إلى أنهم استقبلوا ربع العدد المستهدف من المبادرة خلال ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنهم كانوا يستهدفون 8 مليون سيدة، لافتًا إلى أنه كان هناك مقترح لتحويل المبادرة لبرنامج رئاسي دائم مدى الحياة.
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