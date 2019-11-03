الموافقة على احتفاظ الموظف براتبه القديم بعد تعيينه بوظيفة جديدة.. أبرز ما حدث في اللجان النوعية للبرلمان اليوم (تقرير)

شهدت اللجان النوعية لمجلس النواب اليوم الأحد، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على قرض لتخزين الحبوب ببورسعيد، والموافقة على مشروع قانون الري الجديد، على احتفاظ الموظف بمرتبة القديم بعد إعادة تعيينه بوظيفة الجديدة، وإلغاء اجتماع مناقشة موازنة وزارة الصحة.









"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:









"اقتصادية البرلمان" توافق على قرض لتخزين الحبوب ببورسعيد

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٩ لسنة ٢٠١٩، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "اوفيد" بمبلغ ١٤ مليون دولار أمريكي، تنفيذا لمشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد.









وأوضح كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع، أن الشركة تفرغ حبوب لهيئة السلع التموينية ٧ ملايين طن سنويا، وأحيانا يحدث تكدس بواخر يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية، حيث إن غرامة تأخير الباخرة الواحدة لمدة ٢٤ ساعة تكلف الدولة ٢٠ ألف دولار يوميا، لذلك فكرنا في التوسع من خلال ميناء رصيف عباس بشرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة مصر على تخزين الحبوب وتلبية الطلب المتزايد عليها وتقليل الخسائر.





من جانبه أكد النائب صلاح حسب الله، أن القرض ذات عائد اقتصادي وتشير إلى تغطية القرض وفوائده وهو لا يقلق تماما، مؤكدا على أن عوائده ستكون في صالح الدولة المصرية.









"زراعة النواب" توافق على مشروع قانون الري الجديد

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لاخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، وذلك بشكل نهائي، على ان تعد تقريرا بشأنه لتحيله إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.









وقال وزير الرى: إن هدف القانون الجديد هو التعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد والمتغيرات التي حدثت في ظل جمود القانون الحالي، وتعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل، كما أن مشروع القانون يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحديد مسئوليات كل وزارة وذلك للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليا، على أملاك الدولة.









وأشار وزير الرى إلى أهم التحديات التي يعمل مشروع القانون على مواجهتها، وهي تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه نتيجة النشاطات السكانية المختلفة، والتعديات على شبكات المياه والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية، بالإضافة إلى الحاجة إلى ضوابط تشريعية لحماية مياه نهر النيل، وحماية الشواطئ، وحماية المنشأت من السيول، مشيرا إلى اننا خسرنا في أحداث سيول طابا ونوبيع، خسائر في المتشأت بلغت قيمتها ما يقرب من ٨٠٠ مليون، مؤكدًا أن مشروع القانون يتضمن تغليظ للعقوبات، للحد من التعديات على شبكات المياه والصرف ومياه النيل.









"قوى البرلمان" توافق على احتفاظ الموظف بمرتبة القديم بعد إعادة تعيينه بوظيفة الجديدة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، وأكثر من 60 عضوا آخرين، من حيث المبدأ، والذي يعدل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بإضافة مادة جديدة برقم 76 مكرر، حيث يتضمن التعديل رفع الأجور الخاصة بالموظفين الذين يتم التسوية لهم بالمؤهل الأعلى وفقا لقانون الخدمة المدنية، وتعرضوا لخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة.









وينص التعديل بعد موافقة اللجنة مبدئيا عليه، على أن يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه على الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين، بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.









للغياب المتكرر.. "مشروعات البرلمان" تهدد "التنمية الصناعية" بإبلاغ رئيس المجلس

قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش اليوم أمر بالغ الأهمية وهو مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وأن رئيس هيئة التنمية الصناعية لم يحضر رغم إبلاغه.





وهدد رئيس اللجنة رئيس الهيئة بسبب غيابه المتمرر، قائلا: "هذا التصرف غير مسئول وسنبلغ رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، لتدبر الأمر"، مؤكدًا فى الوقت نفسه على أن اللجنة ستنظم اجتماعات أخرى هذا الأسبوع سيحضرها ممثلين عن اتحاد المشروعات الصغيرة نيابة عن المستثمرين فى هذا القطاع، لفتح نقاش موسع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.









"خطة البرلمان" تلغي اجتماع الصحة: الوزيرة في واد والحكومة والبرلمان ف واد آخر

قررت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة، إلغاء اجتماع مناقشة موازنة وزارة الصحة، وذلك بعد إعلان ممثل وزارة الصحة الذى حضر الاجتماع أنه لا يعلم شيء بشأن التوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة.







